Штормовое предупреждение объявили в ряде областей

Нур-Султан. 31 августа. Kazakhstan Today - Непогода ожидается в Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", 1 сентября на юге Западно-Казахстанской области днем ожидается сильная жара, 35 градусов. Вероятность шторма составляет 90-95%.

1 сентября в Мангистауской области местами ожидается туман. Вероятность шторма - 90-95%

Днем 1 сентября в Атырауской области сохраняется сильная жара, 35-38 градусов, местами чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма составляет 80-85%.

1 сентября в Туркестанской области местами ожидаются гроза, ветер восточный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%

1 сентября в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма составляет 90-100%.

1 сентября в Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

1-3 сентября в Жамбылской области местами ожидаются гроза, шквал, град, ночью 1, сутки 2, 3 сентября ветер северо-восточный, с переходом на юго-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

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