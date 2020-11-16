Штормовое предупреждение объявили в ряде областей

Нур-Султан. 15 ноября. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Кызылординской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 16 ноября в Мангистауской области ожидается восточный, северо-восточный ветер, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

16 ноября в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-95%.

16 ноября в Павлодарской области ожидаются местами туман, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90%.

16 ноября в Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-западный, северный, утром и днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.

Ночью и утром 16 ноября местами в Кызылординской области ожидается гололед. Вероятность шторма - 90-100%.

16 ноября в Туркестанской области местами ожидается туман. Ветер западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

16 ноября в Северо-Казахстанской области ночью на большей части ожидается снег. Местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-западный ночью местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

16 ноября в Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 70-75%.

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