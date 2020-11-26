Штормовое предупреждение объявили в ряде областей

Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областей, передает Kazakhstan Today

По прогнозу РГП "Казгидромет", 26 ноября в Костанайской области местами ожидается туман. Вероятность шторма составляет 90-95%.

26 ноября в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

26 ноября в Акмолинской области местами ожидается туман. Вероятность шторма - 85-90%.

26-27 ноября в Карагандинской области местами ожидается туман. Вероятность шторма составляет 70-75%.

По информации синоптиков, в ближайшие дни в Казахстане ожидается пасмурная погода.

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