Штормовое предупреждение объявили в ряде областей

Нур-Султан. 31 декабря. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Мангистауской, Акмолинской, Павлодарской, Кызылординской и Карагандинской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 1 января в Мангистауской области ожидается юго-восточный ветер, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

1 января в Акмолинской области местами ожидается туман. Вероятность шторма - 85-90%.

Ночью 2-3 января в Павлодарской области ожидается сильный мороз, 35-40, местами 43 градуса. Вероятность шторма - 95-100%.

1 января в Кызылординской области местами ожидается туман. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Ночью 2-3 января в Карагандинской области ожидается сильный мороз, 32-37, местами 42 градуса. Вероятность шторма - 95-100%.

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