Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Костанайской и Алматинской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 12-14 февраля в Жамбылской области местами ожидается туман. Днем 12, сутки 13, 14 февраля местами ожидается ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду.

12 февраля в Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

12 февраля в Актюбинской области местами ожидаются гололед, низовая метель, туман. Вероятность шторма составляет 90-95%.

12 февраля в Атырауской области местами ожидается туман.

12 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед.

12-14 февраля в Туркестанской области местами сохранится туман. Вероятность шторма - 90-95%.

12 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области в связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 11-12 февраля возможен сход снежных лавин.

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