Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - В трех областях Казахстана 1 ноября объявили штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

Жителей Кызылординской, Жамбылской и Акмолинской регионов в пресс-службе РГП "Казгидромет" предупреждают о сильном ветре и тумане. В Кызылординской области вероятность шторма составляет - 90-100%, в Жамбылской - 90-95%, в Акмолинской - 85-90%.

1 ноября на большей части территории сохранит свое влияние отрог антициклона, ожидается погода без осадков. Лишь на севере страны под влиянием фронтальных разделов местами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя. Местами по республике ожидаются туман, на юге и юго-востоке - усиление ветра, сообщили синоптики.

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