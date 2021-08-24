Штормовое предупреждение объявили в семи областях

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НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской, Мангистауской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 24 августа в Атырауской области ожидается сильная жара, до 39 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 24 августа на большей части Костанайской области сохраняется сильная жара, до 37 градусов. В центральных и южных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 24 августа в Западно-Казахстанской области на западе, северо-западе ожидается гроза. Ветер юго-восточный, с переходом на северный, на западе, северо-западе области 15-20 метров в секунду. Ожидается сильная жара, 38 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 августа в Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 августа днем на юго-востоке Акмолинской области ожидается гроза, ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром 24 августа на побережье Мангистауской области ожидается туман. Днем на юге области сохранится сильная жара, 38 градусов.

24 августа днем на западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на юге и западе области порывы 15-20 метров в секунду.

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