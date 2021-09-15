Штормовое предупреждение объявили в семи областях

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НУР-СУЛТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Кызылординской, Костанайской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью 15 сентября на севере Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, с переходом на южный, днем на севере области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 15 сентября на северо-западе Костанайской области ожидаются гроза, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.

15 сентября днем на западе Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

15 сентября в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 15 сентября на северо-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняются заморозки 3 градуса. В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 15 сентября на юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 15 сентября на северо-востоке Карагандинской области сохраняются заморозки 2 градуса. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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