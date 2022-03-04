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Штормовое предупреждение объявили в семи областях

03.03.2022, 21:13 9561
Штормовое предупреждение объявили в семи областях
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Карагандинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", на севере, западе, в центре Карагандинской области ожидается туман.
 
На севере, в центре Кызылординской области временами сохраняется туман.
 
Днем 4 марта на западе Западно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки. На севере, востоке области - туман, гололед. 
 
На западе Атырауской области сильные осадки (дождь, снег).
 
4-5 марта на западе Мангистауской области ожидается сильный дождь. Днем 4 марта на западе области гроза.
 
4-5 марта в Западно-Казахстанской области сильные осадки (преимущественно дождь). Ветер северо-западный.
 
4 марта в Акмолинской области осадки, временами туман.
 
4 марта в Нур-Султане ожидается туман.
 
Ранее Казгидромет озвучил прогноз по паводкам.
 
На реках Западно-Казахстанской и Актюбинской областей ожидается подъем уровня воды.
 

новости по теме

Казахстан отправил первый самолет с гуманитарной помощью на Украину

03.03.2022, 18:25 15166
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Из Нур-Султана на Украину отправлен первый самолет с собранной казахстанцами гуманитарной помощью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На борту вещи, которые принесли жители Нур-Султана: медикаменты, подгузники для детей и продукты. Первый самолет доставит лекарства, следующий - предметы первой необходимости", - сообщает в Telegram "МИР 24". 

 
По информации телеканала, 20 тонн гуманитарного груза в Херсонскую область Украины также доставили российские военные.
 
В дальнейшем планируется отправить еще один самолет с вещами первой необходимости. 
 
Между тем, по данным телеканала КТК, на 1 марта на гуманитарную помощь было собрано уже около 50 млн тенге. 
 

Часть из них потратили на закуп медикаментов. К акции присоединились правозащитники, политологи и общественные деятели", - сообщает телеканал. 

 

Минобороны Казахстана заявило о гарантиях надежной защиты граждан республики

03.03.2022, 16:58 18911
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов, говоря о боеспособности казахстанской армии, заявил, что граждане республики находятся под надежной защитой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В кулуарах сената заместитель министра ответил на вопросы журналистов о том, какие выводы были сделаны после трагического января, когда президент был вынужден призвать силы ОДКБ для защиты стратегических объектов, сообщает Sputnik Казахстан.
 
Кроме того, представители СМИ напомнили, что экс-министра обороны Бектанова уволили, а позже задержали за бездействие во время ЧП. На что Камалетдинов заявил, что не вправе комментировать действия своего руководства, но ответственность за происходящее руководство Минобороны чувствует и предпринимает необходимые меры.
 

Если бы мы не справились с этой задачей (события в январе), в стране были бы развал и разруха. Значит, если мы сейчас живем в мире, спокойно ходим по улицам, дети учатся в школах, родители ходят на работу, значит, мы задачу выполнили", - ответил он.

 
Также замминистра заявил, что гарантирует безопасность граждан.
 

Для того и Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования содержатся государством, потому что наша задача - обеспечить суверенитет и территориальную целостность", - отметил Камалетдинов.

 
Журналисты также поинтересовались, насколько армия Казахстана боеспособна, учитывая конфликт между Украиной и Россией.
 

Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может", - подчеркнул он.

 

При содействии МИДа с Украины эвакуировано более 430 казахстанцев

03.03.2022, 16:29 19866
При содействии МИДа с Украины эвакуировано более 430 казахстанцев
Фото: telegram/Посольство Казахстана в Украине
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - В Министерстве иностранных дел РК рассказали о ситуации с выездом казахстанцев с Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
МИД РК оказал содействие в выезде 431 гражданину РК, в том числе в Польшу - 404 человека, Молдову - 21, Венгрию - 5, Словакию - 1, сообщает "Хабар".
 
Казахстанские дипломаты на основании обращений граждан прорабатывают пересечение границ вышеуказанных государств, сбор граждан и их дальнейшую отправку в Казахстан, передает пресс-служба ведомства.
 
Два эвакуационных борта авиакомпании Air Astana вывезли 299 человек, которые уже прибыли в Алматы и Нур-Султан из Катовице (Польша).
 
Напомним, сегодня из посольства Казахстана в Киеве выехал очередной автобус с гражданами республики, на Львовской трассе они пересядут на международный автобус и последуют в Катовице. После чего будут отправлены третьим репатриационным рейсом в Казахстан.
 
На сегодня в Катовице ожидают вылета 68 граждан РК. Ряд ранее прибывших граждан приняли решение остаться на территории ЕС. Кроме того, организован выезд на украино-польскую границу 57 граждан из Киева и 32 граждан из Львова.
 
По информации НПП "Атамекен", после начала боевых действий на Украине на территории страны осталось 55 единиц автотранспорта с 47 водителями - гражданами Казахстана и 8 водителями - гражданами иностранных государств. В настоящий момент из 55 автотранспортных средств при содействии казахстанских дипломатов на территорию России въехали 13 автотранспортных средств с водителями, 8 - в Молдову и 3 - в Польшу.
 
По имеющимся данным 31 автотранспортное средство казахстанских перевозчиков остаются на территории Украины. В зависимости от месторасположения граждан и грузоперевозчиков загранучреждения РК в России, Беларуси, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдове поддерживают с ними связь и прорабатывают с властями страны пребывания эвакуацию через их территории, а также предлагают наиболее безопасные эвакуационные маршруты.
 
В МИДе также прокомментировали, как решается вопрос с доставкой казахстанских грузов. Сложности возникли при транзите грузов через Россию вследствие введения антироссийских санкций.
 
В МИД РК проинформировали, что в случае возникновения задержек транспортировки казахстанских грузов и товаров МИД РК совместно с загранучреждениями РК готово оказать помощь в оперативном решении возникающих вопросов.
 
По этому поводу ведомство публикует контакты круглосуточного сall-центра АО "НК "KAZAKH INVEST" +7 7172 620 620.
 

Очередной автобус с казахстанцами выехал из посольства РК в Киеве

03.03.2022, 15:02 24276
КИЕВ. 3 МАРТА - Сегодня из посольства Казахстана в Киеве выехал очередной автобус с гражданами республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации посольства РК, 18 человек, из них 4 детей, покинули столицу Украины.
 

На Львовской трассе они пересядут на международный автобус и последуют в Катовице (Польша). После чего будут отправлены третьим репатриационным рейсом в Казахстан", - уточнили в ведомстве.


 
Напомним, вчера второй борт с эвакуированными казахстанцами прилетел из Катовице в Нур-Султан.
 

Казгидромет озвучил прогноз по паводкам

03.03.2022, 11:57 31941
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Казгидромет рекомендовал северным и центральным регионам Республики Казахстан быть готовыми к половодью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ожидаемые объемы влагозапасов на севере и центре республики, составленные по данным гидрометеорологических наблюдений и измерений по состоянию на 1 марта 2022 года, говорят о необходимости быть готовыми к половодью в этих регионах. На юге и юго-западе республики, по данным о снегозапасах и сумме выпавших осадков, прогнозируется маловодье", - говорится в сообщении РГП "Казгидромет". 

 
По территории Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей в бассейнах рек объемы влагозапасов наблюдаются незначительные (до 16%) превышения уровней среднемноголетних значений, которые при выпадении обильных осадков могут привести к возникновению тало-дождевых паводков.
 

Запасы воды в снежном покрове в бассейнах равнинных рек Казахстана характеризуются большой неравномерностью: в Карагандинской и Атырауской областях ниже среднемноголетних значений на 10-45% и 24% соответственно; в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях выше среднемноголетних значений на 16%; в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях в пределах среднемноголетнего значения", - рассказали в Казгидромете.

 
В настоящее время процесс снегонакопления продолжается. По состоянию на 1 марта 2022 года площадь территории Казахстана, покрытая снегом, составляет 65%. 
 

По результатам маршрутных обследований, проведенных в октябре-ноябре 2021 года, на преобладающей территории зерносеющих регионов перед уходом в зиму наблюдался дефицит запасов влаги. Низкие запасы влаги наблюдались в верхнем пахотном слое почвы (0-20 сантиметров) на всей территории страны, за исключением некоторых районов Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей", - говорится в сообщении.

 
В метровом слое почвы недостаточный уровень запасов влаги в основном сформировался на западе, севере, востоке республики, а также преимущественно в Жамбылской и Туркестанской областях.
 
Наиболее благоприятно условия влагонакопления протекали в Карагандинской области, где в основном сложились удовлетворительные и оптимальные условия увлажнения в метровом слое почвы.
 
Отмечается, что согласно консультативному синоптическому прогнозу погоды март 2022 года ожидается преимущественно теплым и с осадками около нормы на большей части страны.

Ранее сообщалось: на реках Западно-Казахстанской и Актюбинской областей ожидается подъем уровня воды.
 

На реках Западно-Казахстанской и Актюбинской областей ожидается подъем уровня воды

03.03.2022, 09:47 37971
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - На реках Западно-Казахстанской и Актюбинской областей ожидается подъем уровня воды, говорится в штормовом предупреждении РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В период 3 - 5 марта 2022 года в связи с прогнозом положительных температур воздуха и смешанных осадков в бассейнах рек Западно-Казахстанской, Актюбинской областей ожидается интенсивное снеготаяние, формирование тало-дождевого стока и подъемы уровней воды", - сообщает "Казгидромет". 

 
Напомним, риски подтопления сохраняются для 276 населенных пунктов с численностью населения свыше 270 тысяч человек.
 
 

Сотни жителей шымкентского микрорайона рискуют потерять жилье

03.03.2022, 09:19 38621
Сотни жителей шымкентского микрорайона рискуют потерять жилье
Фото: Кадр с видео
ШЫМКЕНТ. 3 МАРТА - Сотни жителей шымкентского микрорайона Туран рискуют оказаться на улице. Жители частного сектора узнали, что согласно новому генплану, земля под их домами может уйти под строительство многоэтажек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам местных жителей, за 15 лет они сами провели в микрорайон газ, свет и даже засыпали гравием дороги. Многие до сих пор выплачивают кредиты, взятые на строительство домов. И теперь отдавать все это просто так, даже за компенсацию, они не хотят, сообщает телеканал КТК.
 

Говорят, что все дома снесут с этого квартала - с правой и с левой стороны дороги. Говорят, что 6-й сектор, 3-й сектор будут разрушены. Каждый аким свой план рисует, каждая метла по-своему метет. Конечно, им теперь выгодно здесь строить", - говорит житель Бауыржан Саметай. 


 

Мы получили земельный участок, собирали деньги, столько лет строили этот дом! Теперь, когда мы наконец-то живем под своей крышей, у нас собираются все отнять", - сказал Жандос Шалхарбаев. 

 

Никто не знает, как нам достались эти дома, как ведрами воду носили, как деньги собирали. Теперь, если все это у нас заберут, что мы будем делать? Не дадим!" - рассказала Калдыкуль Жанабаева.

 
Свои претензии люди решили высказать акиму Мурату Айтенову. Они ворвались на отчетную встречу с населением и заставили чиновника выслушать все, что думают. Там же и выяснилось, что вопрос сноса частного сектора и строительство многоэтажек пока только вынесли на обсуждение. 
 

Генплан все равно будет подготовлен. Как предложение. Решение принимать горожанам. Все должно быть документально, а не на словах. Сейчас план еще не готов. В июле или сентябре встретимся, проведем презентацию. Захотят - поддержат, нет так нет", - сказал аким. 

 
Айтенов уточнил, что строительство многоэтажек - вынужденная мера. Мол, население города растет слишком быстро. Вот только люди просто так отдавать свое не собираются. Защищать дома и землю они хотят теперь уже через суд, говорится в сюжете.
 

Погоду без осадков прогнозируют синоптики в большинстве областей Казахстана

03.03.2022, 08:25 34541
Погоду без осадков прогнозируют синоптики в большинстве областей Казахстана
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием отрога антициклона, с центром над Восточно-Казахстанской областью, в связи с чем ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на западе республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра с пыльной бурей. Местами по республике ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. 
 
На западе, севере, в центре Атырауской области ожидается туман, днем на западе и в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере области - туман. 
 
В горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на севере области, в горных районах - туман. 
 
На юге, востоке Акмолинской области, на севере Актюбинской области, на юге, севере Костанайской области, на юге Северо-Казахстанской области, на севере, юге, в центре Карагандинской области, на севере, в центре Кызылординской области, ночью на севере, северо-востоке, юге Восточно-Казахстанской области, востоке Алматинской области, юге Павлодарской области ожидается туман. 
 
В Алматы ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит +9+11 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - переменная облачность, температура воздуха -4-6 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
 
 

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