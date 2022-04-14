Штормовое предупреждение объявили в семи областях

НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Атырауской, Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 14 апреля на западе, севере и востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере области 15-20 м/с.
В Алматы днем 14 апреля ожидается гроза. Ветер восточный, при грозе порывы 15 м/с.
Днем 14 апреля на юге и в горных районах Алматинской области, 15-16 апреля на юге и в горных районах ожидается гроза. Ветер восточный, днем 14 апреля в районе Жаланашколя порывы 17-22 м/с, 15-16 апреля на востоке области северо-восточный 15-20 м/с, в районе Жаланашколя юго-восточный 18-23, порывы 23-28 м/с.
Днем 14 апреля на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с.
14 апреля на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на юго-западе области порывы 15-20 м/с.
14 апреля на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный, на юге, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с.
14 апреля на западе, юге Костанайской области ожидаются утром и днем гроза, туман. Ветер юго-восточный, на западе, юге области 15-20 м/с.
14 апреля на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.