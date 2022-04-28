Штормовое предупреждение объявили в семи областях

НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Костанайской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 28 апреля на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 28 апреля в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный утром и днем в центре, на востоке области 15-20, порывы 23 метра в секунду.

28 апреля на северо-востоке Алматинской области ожидается ветер северо-восточный 17-22, порывы 25 метров в секунду.

В период 28-29 апреля в связи с выпадением осадков на фоне оттепели и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2900 метров) сохраняется опасность схода снежных лавин.

28 апреля в Костанайской области ожидается ветер юго-западный, ночью на западе, севере области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23 метра в секунду.

28 апреля на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе области и в горных районах 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

Ночью 28 апреля на западе Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

Днем 29, сутки 30 апреля на юге, севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, 28-29 апреля временами 23-28 метров в секунду.