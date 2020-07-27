Штормовое предупреждение объявили в семи областях Казахстана

Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение в семи областях страны, передает Kazakhstan Today.

Днем 27 июля в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма составляет 90-100%.

26 июля в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ночью и утром местами туман. Вероятность шторма - 90-95%

Днем 27 июля в Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. В Актобе днем 27 июля ожидается гроза, ветер северо-западный, днем порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма - 80-85%.

Ночью 27 июля в Мангистауской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем на юге сохранится сильная жара, 40 градусов. Вероятность шторма составляет 90-95%.

27 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, днем местами шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

27 июля в Акмолинской области местами ожидаются гроза, град, ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. Ночью и утром местами ожидается туман. В Кокшетау 27 июля ожидается гроза. Вероятность шторма - 85-90%.

27 июля в Акмолинской области местами ожидаются гроза, град, ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Ночью и утром местами ожидается туман. В Нур-Султане 27 июля ожидается гроза. Вероятность шторма составляет 85-90%.

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