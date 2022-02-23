Штормовое предупреждение объявили в шести областях

НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Уполномоченная по правам человека Эльвира Азимова рассказала о задержанных иностранцах, подозреваемых в участии в беспорядках, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В следственных изоляторах в настоящее время находятся 18 иностранных граждан. Из них 14 граждан Узбекистана, двое - из России и двое граждан Кыргызстана", - цитирует омбудсмена Sputnik.kz .

Между тем, по информации Tengrinews.kz, на сегодня есть данные о 20 арестованных иностранных гражданах.

Больше всего граждан Узбекистана - 12 человек, трое граждан России, двое из Кыргызстана, по одному из Таджикистана и Китая и одно лицо без установленного гражданства. Среди граждан Кыргызстана один находится в Таразе, а второй в Усть-Каменогорске. Тот, что в Усть-Каменогорске, достаточно давно проживает в Казахстане и имеет вид на жительство в нашей стране", - цитирует Tengrinews.kz Эльвиру Азимову.

Уполномоченная по правам человека рассказала о посещении СИЗО и ИВС.

С 13 января по 14 февраля мы провели 118 превентивных посещений следственных изоляторов, изоляторов временного содержания, приемников-распределителей во всех регионах страны. В Алматы посетили пять таких учреждений, в Нур-Султане - 10, в Шымкенте - 12, в Алматинской области - восемь, в Павлодарской области - 12, в Жамбылской области - 21 учреждение и по 5-7 учреждений в других областях", - проинформировала омбудсмен.

По данным Генеральной прокуратуры, под стражей находятся 711 граждан, ранее сообщалось о 1002 арестованных гражданах. Наибольшее число арестованных на сегодня в Алматы, Алматинской области, Усть-Каменогорске, Таразе, Шымкенте и Кызылорде.

Эльвира Азимова отметила, что в части условий содержания под стражей установлены случаи несвоевременного доступа к питьевой воде и недостаточного доступа к питанию в первые 48 часов после 6 января. В изоляторах временного содержания и дополнительных помещениях, куда доставлялись задержанные, проблема была связана с большим количеством задержанных. В последующем ситуация стабилизировалась.

Всем арестованным уже после 10 января было разрешено получать передачи из дома. Нормативы питания на сегодня соблюдаются, но часть задержанных жалуется на качество питания.

К сожалению, в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях среди арестованных были несовершеннолетние граждане в возрасте 16-17 лет. Обвинения, предъявленные им, достаточно серьезные и касаются участия в массовых беспорядках, захвате зданий и оружии. Однако согласно Конвенции о правах ребенка, участником которой является Казахстан, несовершеннолетие могут быть задержаны в связи с совершением преступления только в случае крайней необходимости и на короткое время", - подчеркнула Азимова.

Практически все несовершеннолетние попали в орбиту уголовного правосудия впервые. Под поручительство родителей подростки были позднее освобождены, за исключением одного несовершеннолетнего в Таразе.

В отношении него пока не завершена прокурорская проверка", - рассказала омбудсмен.

Она отметила, что в соцсетях продолжают выходить резонансные сообщения о насилии и угрозах в отношении граждан во время их задержания и при проведении следственных действий.

Однозначно, такие действия недопустимы. Они подрывают конституционные гарантии верховенства закона и соблюдения прав человека", - подчеркнула омбудсмен.

Участники национального превентивного механизма начали проводить мониторинг закрытых учреждений, где находятся арестованные граждане, только после 13 января - и это благодаря содействию Генпрокуратуры и МВД, поскольку во время режима ЧП проводить мониторинг нельзя.



