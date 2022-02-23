Штормовое предупреждение объявили в шести областях

НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 23 февраля на севере, юго-востоке и в центре Актюбинской области ожидается туман.
23 февраля ночью в восточной половине Акмолинской области ожидается низовая метель. На северо-западе, юге области туман, гололед. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
Ночью 23 февраля на северо-востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На западе, юго-западе области туман. Ветер юго-западный на северо-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
23 февраля на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
23 февраля на севере, в центре Павлодарской области ожидается туман, гололед.
23 февраля ночью на востоке, днем севере Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.