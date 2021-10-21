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Штормовое предупреждение объявили в Шымкенте и семи областях

20.10.2021, 21:21 79273
Штормовое предупреждение объявили в Шымкенте и семи областях
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской и Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 21 октября во второй половине дня на северо-западе Акмолинской области ожидается гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на северо-западе области 15-20 метров в секунду.
 
21 октября в Западно-Казахстанской области на севере ожидаются туман, ночью на востоке области гололед. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Утром и днем 21 октября на севере и в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, западный, 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.
 
21 октября на севере, западе Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
21 октября на западе, северо-востоке Костанайской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на западе, северо-западе области 15-20 метров в секунду. 
 
Во второй половине дня 21 октября в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, ночью в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, в горных районах порывы 23 метра в секунду. 
 
В Шымкенте во второй половине дня 21 октября ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду. 
 
21 октября днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе области, днем на большей части 15-20 метров в секунду. 
 
Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды на 21-23 октября.
 

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В большинстве областей Казахстана ожидаются осадки

21.10.2021, 08:21 1756
В большинстве областей Казахстана ожидаются осадки
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 21 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Погоду большей части РК будет определять ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, на юге и юго-востоке днем сильные осадки (дождь, снег), лишь на востоке и северо-востоке страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. На западе и юго-востоке, в центре страны ожидается – туман, на юге – пыльная буря, на западе, севере страны – гололед, низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Акмолинской области на северо-западе области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, во второй половине дня гололед, низовая метель. 
 
В Жамбылской области в горных районах ожидается туман, на западе, юго-западе, северо-востоке и в горных районах области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. 
 
В Туркестанской области ночью в горных районах, днем на большей части области усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в горных районах порывы 23 метра в секунду. 
 
В Кызылординской области утром и днем на севере и в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. 
 
В Мангистауской области ночью на западе, северо-востоке области туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Атырауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Западно-Казахстанской области ночью на востоке области ожидается гололед, на севере области – туман, днем на западе, севере области усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Алматинской области в районе Алакольских озер ожиается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области на западе, северо-востоке ожидаются гололед, туман, на западе, северо-западе области – усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Северо-Казахстанской области на севере, западе гололед, низовая метель, усиление ветра ночью на западе, днем на большей части области до 15-20 метров в секунду. 
 
В Карагандинской области на севере, западе туман, днем на западе, юге, в центре области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Восточно-Казахстанской области на западе ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере области ночью - туман. 

В Алматы сегодня переменная облачность, температура воздуха днем составит +18+20 градусов. В Нур-Султане ожидаются осадки, +8+10 градусов, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.

 

Аким Алматы рассказал о первых спасенных, благодаря горным хижинам, туристах

20.10.2021, 20:56 93475
АЛМАТЫ. 20 ОКТЯБРЯ - Отвечая на вопросы горожан во время прямого эфира передачи Akimat LIVE на ТК "Алматы", аким города Бакытжан Сагинтаев сообщил, что модульные спасательные хижины доставляются в труднодоступные места с помощью вертолетов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Аким Алматы напомнил, что установка спасательных модулей ведется в рамках комплексных мер по обеспечению безопасности в горах. С этой целью оцифровываются и благоустраиваются горные тропы. Кроме того, запущена работа визит-центров на Шымбулаке, Медеу. Аналогичные центры открылись в ущелье Аюсай и возле термального источника Горельник. Здесь проводят инструктаж по безопасному поведению в горах. 
 
Для безопасности туристов расширяются зоны покрытия сотовой связью, строятся 2 контрольно-спасательных пункта в Малом и Большом Алматинском ущельях, вертолетная площадка в урочище Туюк-Су, устанавливаются 10 радиорелейных мачт с тревожными кнопками передачи сигнала в спасательные отряды.
 
Из 15 спасательных хижин на сегодня установлено уже 7 на таких точках, как Верхний Горельник, конечная морена ледника Туюк-Су, Лунная поляна, ущелье Проходное, Большое Алматинское ущелье, ущелье Кызылсай и Левый Талгар. До конца ноября планируется установить еще 8. 
 
Каждая хижина оборудована кнопкой SOS для передачи сигнала на пульт спасателей. Также хижина отапливается, есть аптечка, зарядка для мобильного телефона, теплое одеяло и набор непортящихся продуктов. 
 
К слову, уже есть случаи, когда туристы воспользовались горными хижинами. Кто-то, не рассчитав время маршрута или собственные силы, ночует там или остается во время непогоды. Так, горожанка по имени Салтанат сообщила в соцсети Instagram, что смогла передохнуть в горной хижине, расположенной в Проходном ущелье возле перевалочного лагеря пика Пила.
 
3 сентября аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда проверил, как идет сборка хижин, представляющих собой модульные конструкции.
 

Начальника ЛОП аэропорта Нур-Султана уволили после скандального видео

20.10.2021, 18:16 132166
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Начальника линейного отдела полиции аэропорта Нур-Султана уволили после скандального видео, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео из аэропорта в Нур-Султане, на котором запечатлено, как мужчина наносит удар одному из сотрудников полиции. В описании к видео сообщалось, что это начальник линейного отдела полиции.
 
Как сообщили в департаменте полиции на транспорте, по данному факту проведена служебная проверка.
 

Приказом департамента полиции на транспорте начальник линейного отдела полиции, а также его заместитель по кадровой политике освобождены от занимаемых должностей", - говорится в сообщении. 

 
Сообщается, что меры дисциплинарного характера были приняты также в отношении сотрудников из числа руководящего звена ДП на транспорте.
 

Данный случай является вопиющим и недопустимым, и придерживается принципиальной позиции очищения своих рядов от руководителей и сотрудников, которые нарушают служебно-воинскую дисциплину", - считает руководство департамента полиции на транспорте.


 

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