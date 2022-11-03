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Штормовое предупреждение объявили в тринадцати областях

02.11.2022, 21:14 13471
Штормовое предупреждение объявили в тринадцати областях
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Астаны, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Актюбинской, Мангистауской, Акмолинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Жетысуской, Костанайской, Туркестанской и Павлодарской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 3 ноября ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, юге области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный ночью на севере, востоке области, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Астане 3 ноября ожидается ночью гололед. Ветер южный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
3 ноября в Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, в центре региона 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.
 
3 ноября в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается туман, ночью на севере и в центре области ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
3 ноября на севере, востоке Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 3 ноября на западе Мангистауской области ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный, ночью на западе области 15-20 метров в секунду.
 
3 ноября ночью на западе, востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на юге, северо-западе области ожидается туман. Ветер южный, ночью на востоке, днем на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Утром 3 ноября на востоке и юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, утром и днем на севере и востоке порывы 17-22 метра в секунду.
 
3 ноября ночью и утром на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный, ночью на севере, западе области, днем на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром 3 ноября в северной половине Улытауской области на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, на севере, востоке и в центре области порывы 15-20 метров в секунду, временами 25 метров в секунду.
 
Ночью и утром 3 ноября в центре, на юге и в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 3 ноября на большей части Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью на западе, юге, днем на большей части области гололед. На севере, востоке области туман, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
3 ноября ночью и утром на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере области 15-20 метров в секунду.
 
3 ноября ночью на севере Павлодарской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду.
 

новости по теме

Казахстанцы вложили более 15 миллиардов тенге в финпирамиду

03.11.2022, 09:33 1996
Казахстанцы вложили более 15 миллиардов тенге в финпирамиду
Фото: Depositphotos
Алматы. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцы стали жертвами мошенников. Финпирамида обманула вкладчиков на 15 с лишним миллиардов тенге.
 

В надежде приумножить свои сбережения люди вложили деньги в компанию QI Trade. В итоге потеряли все. Потерялись и основатели фирмы. Их не могут найти уже два года. По предварительным данным, пострадало более 3 тысяч человек. Сумма ущерба составила невероятные 15 миллиардов", - сообщает телеканал КТК.

 
Одна из пострадавших вложила деньги в компанию по рекомендации знакомой. Женщине обещали несметные богатства, если она инвестирует как можно больше. Поверив на слово, алматинка отдала все свои сбережения.
 

Я потеряла 188 миллионов. Я все потеряла. Жилье потеряла, коттеджный дом потеряла, квартиру потеряла, землю потеряла, в банке деньги были, еще один дом был, я все продала. Участки продала. Все вложила сюда. Я поверила в эту компанию, они обманули меня", - говорит Фатима Низамова.

 
Основатели компании, которая занималась торговлей в интернете, уверяли клиентов: их дело прибыльное. И кто больше вложит, тот больше получит. Люди верили. И ничего подозрительного не видели. Сейчас пострадавшие вкладчики хотят лишь одного - чтобы мошенников нашли и наказали. А ищут подозреваемых уже два года.
 
В полиции сообщили, что розыск предполагаемых преступников идет. Но поиски осложняются тем, что некоторые из подозреваемых покинули страну. Несмотря на это, ответственность с них никто не снимал.
 

В настоящее время оперативно-следственным подразделением проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения разыскиваемых и их дальнейшее задержание. Полиция сейчас ищет семерых подозреваемых. Если вина будет доказана, им грозит до семи лет тюрьмы", - проинформировала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.


Ранее сообщалось, что в Алматы вынесен приговор по факту создания и руководства финансовой пирамидой. Вкладчики финпирамиды потеряли более 900 млн тенге.
 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг

03.11.2022, 08:39 3061
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в четверг
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На всей территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега.
 

По республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе, севере с низовой метелью, на севере, западе, в центре – гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
Днем на западе Мангистауской области ожидается сильный дождь.

В Алматы: дождь, температура днем составит +10 - +12°C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.

В Астане: осадки (дождь, снег), температура днем +3 - +5°C, скорость ветра 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду.

Как сообщалось ранее, штормовое предупреждение объявили в тринадцати областях.
 

Жители Кокшетау спасли краснокнижного лебедя

02.11.2022, 17:17 19076
Жители Кокшетау спасли краснокнижного лебедя
Фото: кадр из видео
Кокшетау. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Неравнодушные жители Кокшетау спасли неокрепшего лебедя-кликуна, который не смог улететь на юг вместе со своей стаей, сообщает пресс-служба "Бурабай даму".
 
Совместными усилиями полицейских и инспекции лесного хозяйства и животного мира Акмолинской области лебедю нашли-таки безопасное место зимовки - зоосад в поселке Бурабай.
 

Птенец лебедя-кликуна прошел ветеринарный осмотр и принят к нам на содержание. Птица находилась в стрессовом состоянии, однако внешних повреждений не обнаружено. Костно-мышечная система в норме, жить будет! Перезимует у нас, а весной отпустим на волю", - сообщил ветеринарный врач зоосада Ильдар Файзулин.

 
На территории государственного национального парка "Бурабай" обитают 197 видов птиц, 14 из которых занесены в Красную книгу Казахстана. В числе этих редких птиц под охраной государства находится и лебедь-кликун.

 

Печатные СМИ в Казахстане могут освободить от налогов

02.11.2022, 16:01 20751
Печатные СМИ в Казахстане могут освободить от налогов
Фото: Depositphotos
Москва. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Печатные СМИ в Казахстане могут освободить от налогов, чтобы сохранить культуру чтения у населения. Об этом заявил заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития Казахстана Нурлыбек Женисбекулы на медиафоруме стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире".
 

В настоящее время идет спад тиражей печатных СМИ. Тем не менее в целях сохранения культуры чтения у населения на постоянной основе предпринимаются государством меры поддержки печатных изданий. К примеру, планируется внести изменение в закон "О СМИ" в части включения печатных изданий в список СМИ, которые не будут платить налоги НДС", - цитирует Нурлыбека Женисбекулы Sputnik.kz.

 
Он отметил, что медиаиндустрия в наши дни развивается семимильными шагами. Подтверждением тому являются модернизированное и технологичное медиаоборудование и нормативная база, которые предоставили уникальную возможность в оперативной работе СМИ.
 
По данным зампредседателя Комитета информации, если в 2018 году в Казахстане было зарегистрировано около 3 тысяч СМИ, то на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано более 5 тысяч СМИ. Данный прирост количества является одним из доказательств возможностей перспективы развития медиаотрасли.
 
Также Министерство информации и общественного развития Казахстана обеспечивает доступность и открытость для зарубежных СМИ, а также обеспечивает распространение медиа на иностранных языках. В реестре СМИ зафиксировано 280 иностранных телерадиоканалов, из них более 150 транслируется на русском языке, 12 - на английском, остальные 74 - на русском и на английском языках.
 
Также на медифоруме выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что количество фейков, которые распространяются по Сети, с каждым годом растет радикально.
 

Раньше мы считали, что информационная война - это дезинформация, фейки, пропаганда. Сейчас мы понимаем, что это осталось в прошлом, в том смысле, что все это используется по старинке. Сегодня методы намного более изощренные. Информационно-психологические методы, когда используются персональные данные, прямой шантаж, запугивание, угрозы, новейшие информационные технологии, стираются границы между всем - дети, взрослые, незащищенные категории, все идет, лишь бы достичь результата", - сказала Мария Захарова.

 
Форум посвящен анализу текущего состояния и перспектив развития медиаотрасли в странах - членах СНГ, выработке механизмов противодействия рискам и фейкам в медиасреде постсоветских государств. В мероприятии участвуют представители политической элиты, СМИ, экспертного сообщества, руководители профильных факультетов ведущих университетов России и стран СНГ.

Ранее в МИОР РК рассказали об изменениях в закон о массмедиа.
 

Китай вступает на новый путь - Цзян Вэй о XX съезде КПК

02.11.2022, 15:50 21206
Китай вступает на новый путь - Цзян Вэй о XX съезде КПК
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
Алматы. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Китай вступает на новый путь полного построения модернизированной социалистической державы, заявила генеральный консул КНР в Алматы госпожа Цзян Вэй в ходе научной конференции "XX съезд Коммунистической партии Китая и перспективы казахстанско-китайского стратегического партнерства".
 

Есть такое общее мнение, что принятые на съезде решения будут иметь большое значение не только для развития Китая, но и окажут влияние на весь мир", - отметила генеральный консул КНР.

 
Также в ходе конференции были рассмотрены итоги и значение XX съезда Коммунистической партии Китая.
 

На съезде был избран новый состав Центрального комитета КПК, председателем которого является товарищ Си Цзиньпин и были сформированы новые горизонты китаизации и модернизации марксизма", - подчеркнула Цзян Вэй.

 
В докладе, с которым выступил Си Цзиньпин, были подтверждены итоги достижений Китая за последние 10 лет.
 

В течение этих 10 лет Китай пережил три важнейших события, имеющих историческое значение. Во-первых, это встреча столетия КПК, во-вторых, социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху, а в-третьих, выполнил историческую задачу интенсивной ликвидации бедности и всестороннего построения среднезажиточного общества", - сообщила генеральный консул КНР в Алматы.

 
Кроме того, по данным госпожи Цзян Вэй, были созданы крупнейшие в мире системы образования, социального обеспечения, медобслуживания и здравоохранения.
 
Также на съезде отмечено, что Китай будет следовать по пути мирного развития.
 

Я думаю, что такая политика имеет особое значение в данный момент (…) Китай никогда не будет претендовать на положение гегемона. Никогда не будет проводить политику экспансии", - заявила она.

 
Также в ходе мероприятия особое внимание было уделено перспективам казахстанско-китайского стратегического партнерства.
 

Последние 10 лет также были периодом бурного развития китайско-казахстанских отношений. Отношения между нами выходят уже на новый уровень и стали образцом истинного добрососедства и взаимной выгоды, и всеобщего выигрыша между странами", - сообщила генеральный консул.

 
Она подчеркнула, что недавний визит китайского лидера в Казахстан имеет историческое значение и свидетельствует о высоком уровне и уникальности двусторонних отношений между странами.
 

В будущем мы должны сосредоточиться на реализации важного консенсуса, достигнутого лидерами двух стран. Продолжать укреплять политическое взаимное доверие, стратегическое сотрудничество и оказывать твердую взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих конкретные интересы обеих стран", - добавила Цзян Вэй.

 
Также в научной конференции приняли участие ответственные работники МИД РК, эксперты ведущих казахстанских научных институтов и вузов.
 
Организаторами данного мероприятия являются научно-исследовательский институт международного и регионального сотрудничества Казахстанско-Немецкого университета, генеральное консульство КНР в городе Алматы и экспертный клуб "Один пояс и один путь".
 

Акимат Алматы предостерегает алматинцев от покупки квартир в незаконно строящихся ЖК

02.11.2022, 15:17 22481
Акимат Алматы предостерегает алматинцев от покупки квартир в незаконно строящихся ЖК
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы просит алматинцев воздержаться от покупки квартир в строящихся жилых комплексах, не имеющих разрешительных документов на строительство.
 
В пример в ведомстве привели ЖК "Французский дом" в микрорайоне Карагайлы, который возводится без разрешительных документов на строительство, кроме того, собственник строит жилой комплекс на земельном участке с целевым назначением "ведение крестьянского хозяйства".
 

В июле по результатам внеплановой проверки объекта управлением градостроительного контроля собственник был привлечен к ответственности по статье 316, часть 1, 321 КоАП, также было выдано предписание на устранение нарушений сроком до 19.10.2022 года. По истечении срока предписания назначена повторная проверка на предмет его исполнения, которая в настоящее время проходит регистрацию в органах прокуратуры", - отметили в акимате.

 
Дополнительно управлением в суд направлено исковое заявление о запрете производства строительно-монтажных работ и заключения предварительных договоров купли-продажи на возводимую недвижимость.
 
Ранее акимат запустил горячую линию, по которой перед покупкой недвижимости можно проверить строящиеся ЖК на наличие пакета документов, +7 (727) 229-81-36.

Напомним, ранее казахстанские депутаты потребовали наказать экс-акима Алматы Сагинтаева за передачу земель обсерватории под строительство.

Также было заведено дело по факту рытья котлована близ кладбища в Горном Гиганте.  
 

В отношении 97 сотрудников МВД, игравших в казино, ведется проверка

02.11.2022, 12:37 26241
В отношении 97 сотрудников МВД, игравших в казино, ведется проверка
Фото: Polisia.kz
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении 97 сотрудников Министерства внутренних дел, игравших в азартные игры, ведется проверка. Об этом сообщил глава МВД Марат Ахметжанов в кулуарах форума по вопросам противодействия торговле людьми.
 
Ахметжанов заверил, что каждому действующему сотруднику министерства, уличенному в азартных играх, дадут адекватную оценку
 

По этим лицам проводится расследование. Некоторые действительно уже не работают, будут выяснятся все обстоятельства", - сказал министр журналистам.

 
Напомним, прокуратура Алматинской области подтвердила, что проведенная проверка выявила 305 госслужащих, которые потратили на азартные игры 507 миллионов тенге. Среди них 97 сотрудников МВД, 95 - Минобороны, 25 - из Минфина, 7 сотрудников Верховного суда, 15 - из структуры Агентства по финмониторингу, 3 сотрудника из Антикора и 36 региональных госслужащих.
 

АДГС проверяет причастность чиновников к азартным играм

02.11.2022, 12:03 26191
АДГС проверяет причастность чиновников к азартным играм
Фото: Depositphotos
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с поручением главы государства Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы проводятся проверочные мероприятия по вопросам участия отдельных государственных служащих в азартных играх.
 

В случае выявления нарушений со стороны государственных служащих будут приняты соответствующие меры", - заверили в ведомстве.

 
В АДГС уточнили, что требования к морально-этическому облику государственных служащих определены Этическим кодексом государственных служащих Республики Казахстан.
 

Согласно кодексу, государственные служащие в своей деятельности должны соблюдать этические нормы, не прибегая к действиям, дискредитирующим государственную службу и авторитет государственной власти, в первую очередь должны служить интересам народа и государства", - добавили в пресс-службе.

 
Ранее в соцсетях распространилась информация, что казахстанские госслужащие потратили в казино Алматинской области более 500 миллионов тенге.
 
В прокуратуре региона изданию "Казинформ" подтвердили данную информацию, уточнив, что проверка установила 305 чиновников, которые в совокупности потратили в азартных играх 507 миллионов тенге.

Мы провели проверку и по итогам направили письмо компетентным органам для принятия соответствующих мер в отношении своих сотрудников", - сообщили в прокуратуре.


В документе сообщается, что прокуратурой Алматинской области в рамках проверки деятельности казино и залов игровых автоматов установлены 305 госслужащих из разных регионов, посещавших игорные заведения в период несения государственной службы.
 

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