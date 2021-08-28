Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

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НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Атырауской, Костанайской, Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 28 августа в Атырауской области сохраняется сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

28 августа на севере, северо-востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный ночью на севере области 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23 метра в секунду. В центре, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 28 августа на юге Мангистауской области сохранится сильная жара 38 градусов.

28 августа в Актюбинской области днем на востоке области ожидается гроза. Местами сохраняется сильная жара 35 градусов. На большей части сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Днем 28 августа в Западно-Казахстанской области ветер северный, северо-восточный, днем на юго-западе области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

28 августа утром и днем на севере, юго-востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, днем при грозе 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

28 августа днем на севере Павлодарской области ожидается гроза, ветер северный, северо-восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

28 августа в Северо-Казахстанской области ожидается на большей части дождь. Ночью и утром на юге области ожидается туман. На севере, западе области ожидаются гроза, днем шквал, град. Ветер северный днем на северо-западе области 15-20 метров в секунду.

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