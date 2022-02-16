Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Шымента, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 16 февраля ночью на северо-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью на западе области туман. Ветер юго-западный ночью на востоке области 15-20 метров в секунду.
16 февраля на западе Актюбинской области ожидается туман.
16 февраля на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.
16 февраля на западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман.
16-17 февраля на юге, западе области, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный на горных перевалах 15-20 метров в секунду.
В Шымкенте ночью и утром 16-17 февраля ожидается туман.
16 февраля на севере Кызылординской области ожидается туман.
Днем 16 февраля на севере, юго-западе, западе, сутки 17 февраля на севере, северо-востоке, юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. 16-17 февраля на юге области ожидается туман. Ветер юго-западный днем 16 февраля на севере, юго-западе, западе области порывы 15-20 метров в секунду. 17 февраля ветер ночью на юго-западе, западе области, днем на большей части 15-20 метров в секунду.
16 февраля ночью на востоке Карагандинской области ожидается низовая метель. На севере, западе, в центре области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, ночью на востоке области порывы 18 метров в секунду.