Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

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НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Национальная ассоциация блокчейн и индустрии дата-центров Казахстана объявила о запуске горячей линии по обнаружению местонахождения нелегальных криптомайнинговых ферм за вознаграждение, передает KAZAKHSTAN TODAY

Сограждане с активной социальной позицией теперь смогут внести вклад в борьбу с нелегальным майнингом. Мы будем выплачивать денежное вознаграждение за все подтвержденные данные о местонахождении майнинг-ферм, которые наносят ущерб энергобезопасности страны своей "теневой" деятельностью. Напоминаем, что к "серым" майнерам относятся все участники рынка, чей род деятельности не зарегистрирован официально как "цифровой майнинг", - заявил президент Ассоциации Алан Дорджиев.

Сумма вознаграждения будет варьироваться в зависимости от мощностей, потребляемых нарушителями.

За информацию о фермах, потребляющих до 0,3 Мватт электроэнергии сумма вознаграждения составит 20 000 тенге. От 0,3 до 0,5 Мватт- 50 000 тенге, от 0,5 до 2 Мватт - 100 000 тенге и за игроков, чьи мощности превышают 2 Мватт выплатят 150 000 тенге.

Для подачи заявления необходимо предоставить фото/видео доказательства и адрес объекта на Whatsapp по номеру +7 705 440 4643. В ближайшее время также заработает Telegram-бот.

С ходом работы колл-центра можно будет ознакомиться на сайте.

Проверка переданной в колл-центр информации будет осуществляться рабочей группой, в состав которой войдут представители Ассоциации, МЦРИАП и Минэнерго и НПП "Атамекен". При подтверждении информации заявитель получает вознаграждение.

Кроме того, в колл-центр также смогут обратиться зарегистрированные игроки рынка, которые пострадали от неправомерных действий правоохранительных органов, ведущих работу по выявлению нелегальных ферм. Жалобы "белых" майнеров будут также рассмотрены рабочей группой и направлены на пересмотр в курирующие министерства.

Напомним, с 18 по 20 февраля в Казахстане остановлено 34 незаконно действовавших майнинговых ферм в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях. Суммарный объем ограниченной электрической мощности составил 202 МВт.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга. У серых майнеров могут конфисковывать имущество и ограничивать IP-адреса. Кроме того, в Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз.