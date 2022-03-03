Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

По прогнозу РГП "Казгидромет", 3 марта на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, на северо-востоке области 15-20 метров в секунду.
3 марта на севере, западе и в центре Атырауской области ожидается туман. Днем на западе и в центре ветер юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду.
3 марта на севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.
3 марта на севере Актюбинской области ожидается туман.
3 марта на юге, севере Костанайской области ожидается туман.
3 марта на юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.
3 марта на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере области ожидается туман.
В Нур-Султане ночью и утром 3 марта ожидается туман.
3 марта на севере, юге, в центре Карагандинской области ожидается туман.