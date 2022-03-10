Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - Непогода ждет жителей Шымкента, Жамбылской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Кызылординской, Актюбинской и Туркестанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью 10, днем 11, сутки 12 марта в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). На севере области, в горных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду, 12 марта временами 23-28 метров в секунду.

Ночью и утром 10 марта на западе Мангистауской области ожидается туман. Ветер восточный с переходом на северо-западный, на юге и севере области порывы 15-20 метров в секунду.

10 марта на севере Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер восточный, юго-восточный, на востоке области 15-20 метров в секунду.

На севере, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед. Ветер восточный, северо-восточный, днем на северо-востоке, юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

10 марта на юге, западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

10 марта в центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный днем на севере и в центре области 15-20 метров в секунду.

10 марта ветер юго-восточный, восточный, днем на юго-западе, в центре Актюбинской области ожидается порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 10 марта в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 17-22 метра в секунду.

В Шымкенте ночью 10 марта ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 17-22 метра в секунду.