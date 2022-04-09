Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Мангистауской и Павлодарской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 9 апреля на юге и в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 17-22 м/с. Сутки 9 апреля в районе Алакольских озер сохраняется ветер северо-западный 20-25, порывы 30 м/с и более.
Днем 9 апреля на юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. 9-11 апреля на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с.
Днем 9 апреля в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. В горных и предгорных районах гроза, шквал. На севере области пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе области, в горных и предгорных районах 15- 20 м/с.
В Шымкенте временами ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный порывы 15-20 м/с.
9 апреля в центре Кызылординской области ожидаются ночью пыльная буря, днем гроза, шквал. Ветер северо-восточный, восточный в центре области 15-20 м/с.
9 апреля на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, на северо-востоке области днем порывы 15-20 м/с.
9 апреля на юге, западе Актюбинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 м/с.
Ночью 9 апреля на юго-западе Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, ночью на севере области 15-20 м/с.
Днем 9 апреля на севере Павлодарской области ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с.