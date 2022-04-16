Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Туркестанской, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", 16 апреля ночью на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза.
Днем 16 апреля на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный на севере области 15-20 м/с.
16 апреля утром и днем на северо-западе, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на востоке, севере области порывы 15-20 м/с.
Ночью и утром 16 апреля на севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северный в центре области 15-20 м/с.
Днем 16 апреля на севере Павлодарской области ожидается ветер южный, порывы 15-20 м/с.
Днем 16 апреля на западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.
16 апреля на юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, на востоке области порывы 15-20 м/с.
Днем 16 апреля на севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на юго-западе, западе, севере области порывы 15-20 м/с.