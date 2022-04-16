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Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

15.04.2022, 21:20 13061
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Туркестанской, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 16 апреля ночью на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза.
 
Днем 16 апреля на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный на севере области 15-20 м/с.
 
16 апреля утром и днем на северо-западе, юге Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на востоке, севере области порывы 15-20 м/с.
 
Ночью и утром 16 апреля на севере, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северный в центре области 15-20 м/с.
 
Днем 16 апреля на севере Павлодарской области ожидается ветер южный, порывы 15-20 м/с.
 
Днем 16 апреля на западе Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.
 
16 апреля на юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, на востоке области порывы 15-20 м/с.
 
Днем 16 апреля на севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на юго-западе, западе, севере области порывы 15-20 м/с. 
 

новости по теме

В Нур-Султане отказались от праздничного салюта в честь Дня Победы

15.04.2022, 19:35 15141
В Нур-Султане отказались от праздничного салюта в честь Дня Победы
Фото: Depositphotos.
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - В столице фейерверк по случаю празднования Дня Победы не запланирован, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации пресс-службы столичного акимата, на майские праздники запланирован ряд мероприятий. В частности, на 9 Мая запланированы: церемония возложения "Гирлянды славы"; возложение цветов у памятников участникам Великой Отечественной войны; концерт-спектакль "Майдан хаттары"; концерт "По дорогам войны"; цирковая программа, посвященная Дню Победы. 
 
Также в столице пройдет традиционная ежегодная легкоатлетическая эстафета среди учащихся общеобразовательных школ, студентов сузов и вузов, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне. 
 
Все мероприятия будут проходить в офлайн-формате с учетом соблюдения требований всех санитарно-эпидемиологических норм и правил, отметили в ведомстве. 
 
Акцию "Жаужурек полк" ("Бессмертный полк") в этом году планируется провести в онлайн-формате на единой информационной платформе "Жаужурек полк" с аккаунтами в популярных социальных сетях. Здесь будет формироваться единый банк данных об участниках акции, а также архивная информация и исторические справки о казахстанских участниках и ветеранах войны. Сервис платформы позволит каждому желающему оставить необходимые данные о своих родственниках и использовать их при проведении акций в течение последующих лет.
 
Город планируют украсить фотографиями участников Великой Отечественной войны с использованием логотипа "Женіс лентасы"/"Ленточка Победы". Баннеры будут размещены на 50 билбордах, 100 пилонах, тематические видеоролики охватят 15 LED-экранов, 50 дисплеев. Также будут установлены 1500 консольных флагов.
 

В Алматы из задымленной многоэтажки эвакуировали 10 человек

15.04.2022, 17:07 18806
В Алматы из задымленной многоэтажки эвакуировали 10 человек
Фото: ДЧС
АЛМАТЫ. 15 АПРЕЛЯ - В Ауэзовском районе Алматы из задымленной многоэтажки эвакуировали 10 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ночью 15 апреля на пульт ДЧС города поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном доме в микрорайоне 1 Ауэзовского района Алматы.
 

В ходе разведки звеном газодымозащитной службы установлено горение домашних вещей в подвале дома. По лестничной клетке по 4-й этаж распространился плотный едкий дым, в квартирах остались заблокированными люди, которые не успели покинуть помещения. Решающим направлением тушения было выбрано спасание и эвакуация из квартир людей, которые могли надышаться продуктами горения", - проинформировали в ДЧС.

 
Отмечается, что в ходе тушения пожара применили пожарный автомобиль дымоудаления АД 120, который уменьшил концентрацию продуктов горения.
 

Принятыми мерами спасено трое жильцов, эвакуировано 10 человек, в том числе мальчик 4 - 5 лет с помощью специального кислородного колпака", - добавили в департаменте.

 
Пожар был локализован в 01.17 и ликвидирован в 01.26. В тушении пожара было задействовано 28 человек личного состава и более 10 единиц техники.
 

В Атырауской области госслужащих подозревают в получении взяток за продление инвалидности

15.04.2022, 16:47 19356
АТЫРАУ. 15 АПРЕЛЯ - В Атырауской области руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Атырауской области и руководителя отдела данного ведомства подозревают в получении взяток за продление инвалидности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Атырауской области и руководителя отдела данного ведомства, которые на системной основе получали взятки в размере от 30 000 до 70 000 тенге от инвалидов за беспрепятственное продление инвалидности", - сообщили в Антикоррупционной службе.

 
В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
 

В четном парке станции Нур-Султана будет временно закрыт переезд

15.04.2022, 11:13 26886
В четном парке станции Нур-Султана будет временно закрыт переезд
Фото: Акимат города Нур-Султан
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ – В ночь с 16 на 17 апреля будет закрыт переезд в четном парке станции Нур-Султана, который находится по улице Малахова, на 805-м километре ПК 7, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Движение через переезд в четном парке станции Нур-Султана для автотранспортных средств будет закрыто 16 апреля с 24.00 на 8 часов из-за проведения работ по переброске переездного настила и ямочных работ", - сообщает официальный сайт столичного акимата со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

 
Жителей и гостей столицы призывают планировать свои поездки в этой части города заранее.
 

Строительство ЖК у рощи Баума в Алматы остановили

15.04.2022, 10:54 27686
Строительство ЖК у рощи Баума в Алматы остановили
АЛМАТЫ. 15 АПРЕЛЯ - В городе Алматы остановлено строительство жилого комплекса у рощи Баума, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По задумке подрядчика, по соседству с рощей Баума, на пересечении улиц Котельникова и Акана Серы, должен был быть построен жилой комплекс из 9 девятиэтажек. Но живущие рядом люди против, сообщает телеканал "Хабар 24".
 

Выдано представление на приостановление строительно-монтажных работ и устранение выявленных замечаний. В настоящее время строительство приостановлено управлением. В специализированный межрайонный экономический суд Алматы направлено исковое заявление о сносе незаконно возводимого объекта", - проинформировал главный специалист управления градостроительного контроля города Алматы Даурен Турысбеков.

 
По данным телеканала, в процессе строительства уже завершен нулевой цикл и полностью армирован первый этаж одной из высоток. Однако специалисты заверяют, что не выдавалась документация даже на проектирование какого-либо объекта в этом районе, не говоря уже о привлечении средств дольщиков. В связи с чем компания-застройщик сейчас привлекается к административной ответственности.
 
По словам местных жителей, эта местность болотистая и сейсмоопасная.
 

Что касается рощи Баума, мы много раз писали с населением. Вот у нас там была низина, ее, получается, заровняли мусором и обещали, что нам сделают детскую площадку. Потому что, если вы обратите внимание, в нашем районе для детей ни одной детской площадки", - сказала жительница Алматы Гульмира Асанова.

 
Как сообщает "Хабар 24", с 2006 года роща Баума внесена в список особо охраняемых природных территорий. Поэтому какая-либо рубка зеленых насаждений, кроме санитарной, здесь запрещена. При расчистке строительной площадки несколько деревьев все же пострадали, а одно вообще спилено. Теперь застройщик должен высадить несколько новых деревьев.
 

"Астанаэнергосбыт" необоснованно выставлял завышенные счета

15.04.2022, 09:56 29256
"Астанаэнергосбыт" необоснованно выставлял завышенные счета
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - На основании обращений столичных потребителей Комитетом по регулированию естественных монополий МНЭ РК совместно с территориальным департаментом по городу Нур-Султану проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт" на предмет обоснованности выставления завышенных счетов к оплате за услуги электроснабжения, сообщили в комитете, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно Предпринимательскому кодексу Республики Казахстан ТОО "Астанаэнергосбыт" является субъектом общественно значимого рынка, на которого распространяется государственное регулирование цен, в том числе обязанность по соблюдению порядка ценообразования.
 

По итогам проверки в действиях ТОО "Астанаэнергосбыт" выявлены нарушения порядка начислений сумм оплаты при дифференциации тарифов в зависимости от объемов потребления электрической энергии, что привело к необоснованным завышенным суммам, выставленным потребителям на оплату. В ходе проверки установлено, что 32 из 56 обратившихся потребитей выставлены необоснованные суммы в размере 129 тысяч тенге. К примеру, по одному из потребителей общая сумма переплаты за четыре месяца составила 17 тысяч тенге (при средней ежемесячной оплате потребителей Нур-Султана в размере 4,5 тысячи тенге за кВт/час). В связи с чем в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт" возбуждено административное производство по статье 167 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, где предусмотрен штраф в размере 2000 МРП, или свыше 6 млн тенге", - проинформировали в комитете.

 
Кроме того, в адрес ТОО "Астанаэнергосбыт" внесено предписание об обязательном устранении допущенных нарушений путем проведения перерасчета суммы оплаты всем потребителям столицы, которым неправомерно начислены суммы на оплату электроэнергии.
 
Вместе с тем потребители в случае обнаружения необоснованного завышения выставленных счетов вправе обратиться в ТОО "Астанаэнергосбыт" для произведения перерасчета.
 

В случае необоснованного отказа в перерасчете со стороны ТОО "Астанаэнергосбыт" потребители вправе обратиться в департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Нур-Султану", - отметили в пресс-службе.

 

Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана

15.04.2022, 08:08 31396
Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана, сообщают синоптики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием циклона на юге, юго-востоке РК с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. На остальную территорию РК будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере - туман.
 
Днем в горных районах Алматинской области ожидается гроза, на севере и востоке области усиление ветра до 18-23 метров в секунду, днем в районе Жаланашколя порывы 28 метров в секунду. 
 
На западе Западно-Казахстанской области - гроза, на севере, востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на севере Актюбинской области - гроза, на северо-западе области - усиление ветра до 16 метров в секунду. 
 
На западе, севере Костанайской области ожидаются туман, гроза, днем на востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, днем на севере, западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе, центре, юге Восточно-Казахстанской области - усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду. 
 
Днем на севере Атырауской области, на юго-востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на западе Кызылординской области - гроза.
 
В Нур-Султане ожидается переменная облачность, +22 - +24 градуса, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.
 
В Алматы - переменная облачность, +23 - +25 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в шести областях

14.04.2022, 21:16 33971
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 15 апреля ночью на севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный на северо-западе области порывы 16 м/с.
 
15 апреля на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
 
Днем 15 апреля на юго-востоке Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.
 
15 апреля на западе, юге Костанайской области ожидаются гроза, туман. Ветер южный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.
 
Ночью и утром 15 апреля на западе Кызылординской области ожидается гроза.
 
15 апреля ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. 
 

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