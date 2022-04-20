Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Мангистауской, Туркестанской, Павлодарской, Кызылординской, Костанайской, Алматинской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 20 апреля на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный, днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с.
20 апреля ночью и утром на юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
В Нур-Султане днем 20 апреля ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.
20 апреля на западе, юге и в горных, предгорных районах Туркестанской области временами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал. В горных районах град. Ветер восточный на севере, западе области и в горных, предгорных районах 15-20 м/с.
В Шымкенте утром и днем 20 апреля временами ожидается сильный дождь. Временами гроза, шквал. Ветер восточный порывы 15-20 м/с.
Днем 20 апреля на большей части области Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.
Днем 20 апреля на юге Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем в центре области сохраняется 15-20 м/с.
20 апреля на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
20, 21, 22 апреля в Алматинской области ожидается ветер северо-восточный 9-14 м/с, при грозе 17-22 м/с, в районе Алакольских озер 25 м/с.
В связи с прогнозом сильных осадков в горах в период 20 - 22 апреля в предгорных районах Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках.