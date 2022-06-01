Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Алматинской, Кызылординской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 1 июня на востоке, севере, в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на востоке области 17-22, порывы 27 метров в секунду.

В Нур-Султане 1 июня временами ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 1 июня в центре и на юге Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный, днем в центре и на юге области 15-20 метров в секунду. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

1 июня на севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 1 июня на востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на востоке области 15-20 метров в секунду. Ночью на севере, западе области на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

1 июня на юго-востоке Павлодарской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, ночью на западе 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, на востоке области порывы 23 метра в секунду.

1 июня на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду.

Днем 1 июня в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

1 июня на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 25 м/с.