Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

В зерновой массе после уборки содержится не только зерно основной культуры, но и некоторые нежелательные компоненты, среди них как минеральные примеси, так и семена сорных культур. Вот почему не обойтись без такого важного приема послеуборочной обработки, как грубая и тонкая очистка семян и зерна.

Все необходимое оборудование как для очистки зерна и семян подсолнечника, так и для калибровки его на фракции можно найти в ассортименте компании ELICA. Инновационные технологии, профессионализм сотрудников, высокое качество техники - отличительные черты компании. Настоящая гордость компании - одноименный воздушно-ситовый сепаратор для зерна , который имеет высокую производительность и может выполнять такие функции, как:

грубая очистка;

тонкая очистка;

аспирация;

калибровка.

Впрочем, существует достаточно большое количество разновидностей зерноочистительных машин, в которых может быть реализован как один, так и сразу несколько способов сепарирования растительного сырья.

Грубая очистка зернового сырья

Стадия грубой очистки выполняется после сушки зернового вороха, ее задача - выделение максимального количества разнообразных примесей, при этом потери основного сырья должны быть минимальными. Также на этом этапе происходит сортировка сырья на очищенное и фуражное. Сырье разделяют по аэродинамическим свойствам, толщине и ширине. Эффективность такой технологии должна составлять около 60 %.

Тонкая очистка зернового сырья

Сырьем для подобного оборудования является зерновая масса, что уже прошла первую стадию отделения примесей. Если в массе нет трудноотделимых примесей (для их выделения применяются специальные машины), то за один пропуск возможно получить чистоту первого и второго класса посевного стандарта.

В качестве оборудования для этого этапа применяется воздушно-ситовый сепаратор для зерна, который способен выдавать как обычное, так и зерно второго сорта, мелкие примеси и аспирационные относы. Потери основного сырья на этой стадии не должны быть выше 1 %, такая же цифра характерна и для общего дробления семян.