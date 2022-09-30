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Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

29.09.2022, 20:49 11966
Штормовое предупреждение объявили в восьми областях
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Туркестанской, Жетысуской, Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 30 сентября на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный на западе, в центре, юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
30 сентября ночью на севере Абайской области ожидается туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный, на западе, в центре, юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
30 сентября в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
30 сентября на севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер восточный, на севере, западе, в горных районах области 15-20 метров в секунду, днем на горных перевалах порывы 25 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
30 сентября ночью в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на востоке 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду.
 
30 сентября ночью на севере, западе Павлодарской области ожидается туман.
 
30 сентября на западе Костанайской области ожидается гололед. На севере области туман. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду.
 
30 сентября на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.
 

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Общественники против решения о сносе VIP-терминала аэропорта Алматы

30.09.2022, 08:33 1
АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - В Алматы прошли третьи общественные консультации по вопросу строительства нового международного терминала и судьбы VIP-терминала аэропорта Алматы. Больше консультаций с общественностью по этой теме не будет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На этом этапе консультаций представители аэропорта Алматы показали общественности подробную презентацию с окончательным вариантом нового терминала. Стоит отметить, что на прошлых слушаниях общественникам представили окончательный вариант только в общих чертах, сообщает Informburo.kz.
 
Ранее сообщалось, что новое здание международного терминала окончательно решили расположить на месте нынешнего VIP-терминала, а само здание VIP-терминала реконструировать на новом месте – к югу от существующей зоны терминала.
 
На предыдущих слушаниях сотрудники аэропорта уже пытались обсудить этот вариант с общественниками. Однако в прошлый раз на слушания пришло довольно мало людей. Среди них были лишь архитекторы, не согласные с планом по переносу VIP-терминала.
 
В этот раз общественные консультации посетили экологи, литераторы, экономисты, представители авиакомпаний, архитекторы и эксперты по урбанистике. Общественники вступили в серьезную и эмоциональную полемику друг с другом и с представителями аэропорта города.
 
Известный экономист и энергетик – бывший глава корпорации KEGOC Асет Наурызбаев оказался разочарован отсутствием на консультациях с общественностью инвесторов турецкой компании TAV Airports, которая выкупила аэропорт Алматы в апреле 2021 года.
 

Почему мы общаемся только с пресс-службой аэропорта? Я ожидал увидеть тут инвесторов. Алматы не так богат на архитектурные памятники. У нас нет десятков тысяч достопримечательностей и артефактов. Мы очень просто соглашаемся с тем, что TAV не хочет потратить лишние деньги, чтобы построить здание правильно. Я считаю, что окончательный вариант аналогичен тому, чтобы сделать из вашего любимого питомца – чучело. Мы вот в уголочке его поставим и вы будете на него смотреть", – сказал Асет Наурызбаев.

 
Кроме того, Асет Наурызбаев провел одиночный пикет перед зданием отеля Ritz-Carlton, где проходили третьи общественные слушания.
 
В противовес мнению Наурызбаева председатель Комитета оперирующих авиаперевозчиков Всеволод Ким заявил, что здание нового междугороднего терминала в будущем тоже способно стать архитектурным памятником.
 

Тем более, в аэропорту больше нет другого оптимального места, чтобы построить новый терминал. Других вариантов нет. Там с этим дефицит. Как горожанин я хочу, чтобы у города была качественная и современная инфраструктура. Очень многие молодые алматинцы просят о строительстве нормального международного терминала", – сказал Всеволод Ким.

 
В свою очередь почетный архитектор Республики Казахстан Ерлан Сакипов заявил, что общественники будут бороться до конца за здание VIP-терминала.
 

Мы сделаем все, чтобы не дать снести этот архитектурный памятник. Вы не дали нам возможности провести полноценные обсуждения. Вы не допустили до строительства ни местных, ни зарубежных архитекторов. Все, что вам нужно сделать, это отказаться от своей меркантильности. Инвесторы вновь не явились на общественные слушания. Ни одна наша встреча ничем не закончилась. Это плевок нам в лицо, я считаю", – сказал Сакипов.

 
Ведущая проекта по строительству Юлия Аллахвердиева выступила резко против общественников, которые заявили, что у руководства города нет разрешительных документов по переносу VIP-терминала.
 

У нас есть специальное постановление от акимата Алматы, который разрешает такие действия. Во-первых, вопрос переноса VIP-терминала не включен в повестку сегодняшнего мероприятия. И вообще, вопрос переноса или сноса зданий не входит в компетенции частных компаний. Еще раз говорю, что мы соблюдаем юридическую сторону вопроса и все разрешительные документы у нас есть. Вы сравниваете снос кинотеатров и строительство вместо них ресторанов McDonald’s. Но международный терминал – это не McDonald’s. Не принижайте нашу работу", – сказала Юлия Аллахвердиева.

 
Ранее аким города Ерболат Досаев заявил главе TAV Airports Holding, что готов поддержать проект турецкой компании по реконструкции аэропорта.
 
Представители аэропорта заявили корреспонденту Informburo, что это были последние общественные консультации по вопросам строительства международного терминала и судьбы VIP-терминала.
 
Ранее сообщалось, что общественники не согласны с решением по VIP-терминалу в аэропорту Алматы.
 

Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу

30.09.2022, 08:09 131
Какая погода ожидается в Казахстане в пятницу
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - Под влиянием Северного антициклона на севере, юге, в центре Казахстана ожидается погода без осадков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Под влиянием атмосферных фронтов на западе РК пройдет дождь, на северо-западе и юго-востоке - осадки (дождь, снег), на востоке - снег. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе, юге - пыльная буря, на востоке – на дорогах гололедица", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Астане: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 2-7, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8 мороза, днем 3-5 тепла.
 
В Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 15-17 тепла.
 
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8-10, днем 23-25 тепла.
 

Более 60 тысяч детей-сирот в Казахстане нуждаются в жилье - сенатор

29.09.2022, 15:58 21516
Более 60 тысяч детей-сирот в Казахстане нуждаются в жилье - сенатор
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - Более 60 тысяч малообеспеченных детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, нуждаются в жилье в Казахстане, сообщил в своем депутатском запросе сенатор Амангельды Толамисов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, 60 845 граждан ждут жилья по категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом, 2021 году жилье получили 1211 человек, тогда как в первом полугодии текущего года жильем обеспечено всего 287 человек. Это всего 13% от общего числа единиц жилья, предоставленных в прошлом году. Если эта работа будет продолжаться такими темпами, то для обеспечения жильем только этой категории граждан, состоящих в очереди, потребуется 50 лет", - заявил сенатор в своем обращении на имя премьер-министра.

 
По мнению сенатора, чтобы изменить ситуацию, требуется, во-первых, внести изменения в порядок регистрации.
 

То есть ставить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не по адресу учреждений, в которых они воспитываются, а по месту их происхождения (рождения) и ставить их в очередь на получение жилья в этих регионах. Это в свою очередь позволяет им быстрее получить доступ к жилью", - считает Толамисов.

 
Во-вторых, соответствующим госорганам совместно с АО "Отбасы банк" следует рассмотреть специально облегченные программы жилищной ипотеки для детей детских домов и молодежи категории "сироты" и программы найма государственных съемных квартир без возможности выкупа, заявил сенатор.
 

В пять раз лучше: Huawei рассказал о сетях на форуме 5G On Silk Road

29.09.2022, 15:17 23446
В пять раз лучше: Huawei рассказал о сетях на форуме 5G On Silk Road
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - На 55% увеличилось общемировое распространение сетей 5G, а число их пользователей возросло на 245% в период с 2020 по 2022 год, сообщили ведущие эксперты компании Huawei Technologies Kazakhstan на мини-форуме 5G On Silk Road, прошедшем в рамках международного форума Digital Bridge 2022, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Главной темой мини-форума стало обсуждение наиболее актуальных вопросов цифровой трансформации сектора связи, возможностей построения 5G-инфраструктуры в Казахстане и развития сценариев применения сетей 5G в промышленности и других отраслях, информирует Huawei Technologies Kazakhstan.
 
Мероприятие организовано Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК при участии акимата города Астана и международного технопарка IT-стартапов Astana Hub. Стратегическим партнером мероприятия выступила компания Huawei Technologies Kazakhstan. Ассоциация GSMA приняла участие в качестве индустриального партнера события.
 
В 2022 году число подключений к сетям пятого поколения связи достигнет 1 млрд, а к 2025 году их количество возрастет до 2 млрд, прогнозируют аналитики Ассоциации операторов мобильной связи GSMA. Благодаря более высокой скорости загрузки/выгрузки, меньшей задержке и увеличенной емкости 5G дает возможность операторам внедрять широкополосную связь высокого качества, обеспечивая максимальный охват населения и территории современными услугами связи с нивелированием "цифрового неравенства".
 

Прогнозируется, что вклад от внедрения сетей 5G в мировую экономику составит около 960 млрд долларов к 2030 году. В Казахстане запуск сетей пятого поколения планируется к концу 2022 года в городах республиканского значения - Астане, Алматы, Шымкенте. К 2023-2025 годам сети будут запущены и в областных центрах", - проинформировал председатель Комитета по телекоммуникациям Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ержан Мейрамов.

 
В Казахстане повсеместное внедрение сетей пятого поколения позволит удалить людей из опасных зон, повысить меры безопасности и ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта, промышленного интернета вещей, больших данных и облачных вычислений. Принятое в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" направление на модернизацию "цифровой Шелковый путь" обеспечит скоростной и безопасный доступ в интернет и качественное покрытие мобильной связью на территории всей страны. Внедрение новых услуг на базе конвергенции мобильной и фиксированной сетей позволит стране стать ведущим игроком на Евразийском континенте.
 

Алматинцы опасаются оползня из-за среза горы в микрорайоне Кенсай

29.09.2022, 13:47 25891
Алматинцы опасаются оползня из-за среза горы в микрорайоне Кенсай
АЛМАТЫ. 29 СЕНТЯБРЯ - Жители города Алматы опасаются оползня из-за среза горы в микрорайоне Кенсай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

У нас срезали гору по улице Шокая, три участка. Срез очень большой. Когда шли сильные дожди, идут потоки вместе с глиной. Если будет снежная зима, мы боимся, что это все сойдет вниз. В опасности люди, которые наверху живут этого среза и под этим срезом. Надо взять на заметку и экстренно начать", - сообщили местные жители.

 
Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что в курсе об этих трех участках.
 

Дал поручение, мы внесли административное предписание", - заявил глава города.

 
По словам руководителя управления градостроительного контроля Алматы Бахытжана Наурзбекова, собственник подготовил проект по подпорной стене.
 

Меры все приняты. Пять лет тому назад был срез. Новый собственник купил в таком состоянии. Сейчас, как пройдет экспертиза, сразу приступим. Собственник готов, но мы не можем, пока экспертизу не сделают", - проинформировал он.

 
Аким города добавил, что вопрос по этим трем участкам по улице Шокая будет на контроле у него и управления градостроительного контроля.
 

Экспертиза пусть закончится. К сожалению, гору уже срезали, но подпорку сделаем для того, чтобы она не просела в ближайшее время", - заверил Ерболат Досаев.

 
Стоит отметить, что город Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 километров от города происходит до 200 слабых землетрясений.
 
При этом, как отметили в ДЧС города, землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности города.

Также для предгорной зоны города Алматы характерны обвалы и оползни. Оползнеопасные участки расположены в шести районах города.

 
По данным "Хабар 24", наиболее оползнеопасные:
 
  • гора Коктобе, Кенсай, Широкая Щель;

  • поселок Юбилейный, Бутаковское ущелье;

  • частные жилые дома в микрорайонах и садоводческих обществах на присоединенных территориях в микрорайонах Алатау, Алмаарасан, Нурлытау, Жайлау, Кок-шокы, Ремизовское ущелье, Карагайлы, Рахат, Курамыс, Актобе, Эдельвейс, Пищевик, Арман, Казахстан 2030, Алатау, Медеу, Монтажник, Алма и др.
 
Как сообщалось ранее, жители алматинских предгорий потребовали запретить строительство жилых комплексов рядом с их домами из-за опасности оползней. Позже министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев заявил, что в Алматы появится градостроительный совет и примут дизайн-код города.
 
В июне акимат Алматы разработал новые градостроительные регламенты застройки функциональных зон территории города.
 
В новых правилах застройки предлагается ограничить высотность жилых зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова, восточнее Восточной объездной дороги (ВОАД) путем установления регламента переменной этажности до 9 этажей.
 
Также предложено запретить новое строительство зданий любого назначения на склонах горных прилавков и на самих прилавках с крутизной склона 15 градусов и более, так как строительство на таких склонах создает опасность оползневых явлений и требует специальных мероприятий.
 

Аким Алматы прокомментировал реализацию программы ArtSport

29.09.2022, 12:57 27751
Аким Алматы прокомментировал реализацию программы ArtSport
АЛМАТЫ. 29 СЕНТЯБРЯ - Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал реализацию программы ArtSport. По его словам, вчера состоялась встреча с рабочей группой по данному вопросу, в состав которой вошли родители, депутаты маслихата, поставщики, первый заместитель прокурора города, председатель ревизионной комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы закрываем задолженности перед поставщиками, которые у нас есть, до 1 сентября. Из бюджета на эти цели мы выделим 2,2 млрд тенге", - сказал Досаев.

 
Он отметил, что по городу 83 тысячи детей вовлечены в творческие кружки и спортивные секции по программе ArtSport.
 

К сожалению, из всех зарегистрированных детей в городе у нас выявили официально одну четверть детей, не соответствующих условиям программы. По данным ревизионной комиссии и прокуратуры, более 20 тысяч детей отношения к городу Алматы не имеют. Так, у более 2500 детей ИИН недействительны, а 18 тысяч детей не являются жителями города Алматы. На подобные выявленные случаи мы переплатили из бюджета 2,5 млрд тенге. По 16 тысячам детей проверка еще не окончена - они переезжали, перемещались", - уточнил аким.

 

Я дал поручение по оставшимся детям - до конца 2022 года из бюджета будет выделено более 5 млрд тенге, чтобы оплатить честным поставщикам оказанные услуги. В 2023 году будем действовать как положено", - заявил Досаев.

 
По его словам, по фактам нарушений уже возбуждено одно уголовное дело и планируется возбудить еще несколько.
 

Я всегда говорил, что возле больших денег есть недобросовестные работники, деньги должны быть возвращены в бюджет. В настоящее время одно уголовное дело уже возбуждено, еще 5 предполагается возбудить в ближайшее время. С остальными будем разбираться", - сообщил аким.


Ранее в ревизионной комиссии Алматы рассказали о нарушениях в реализации программы "АртСпорт".
 

"Зеленые коридоры" создадут для казахстанцев на границе

29.09.2022, 11:27 32361
"Зеленые коридоры" создадут для казахстанцев на границе
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - Правительства Казахстана и России ведут переговоры по предоставлению "зеленого коридора" для казахстанцев и машин с продовольствием на границе. Об этом в кулуарах сената заявил министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вчера я говорил со своим коллегой вице-премьером Российской Федерации. Потому что на той стороне границы стоят и казахстанские граждане, и машины с продовольствием. Он сделал предложение. Сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Постараемся обеспечить "зеленый коридор", - сказал Жумангарин.

 
При этом он отметил, что коридоры надо обеспечить уже завтра.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

29.09.2022, 08:08 39216
В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - С прохождением фронтальной деятельности на большей территории Казахстана пройдут осадки, в западных регионах в виде дождя, в северных, восточных, центральных регионах - дождь, снег, на востоке страны - сильные осадки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Лишь на юго-западе Казахстана ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на западе - гроза, на юго-западе, юге - пыльная буря, на севере, востоке, в центре - туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На большей части Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
В Астане ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит +2 - +4 градуса, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
 
В Алматы - облачно, +18 - +20 градусов, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
 

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