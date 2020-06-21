Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана

Алматы. 20 июня. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Мангистауской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.



По информации синоптиков, 21 июня в Мангистауской области местами ожидается гроза, ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем местами ожидается пыльная буря, сильная жара 38 градусов. Вероятность шторма составляет 90-95%.



Днем 21 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, ветер северный, северо-восточный, 15-20 метров в секунду, сильная жара, 36 градусов. Вероятность шторма составляет 90-95%.



В Акмолинской области днем 21 июня местами ожидается гроза. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем 21 июня на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер юго-западный, ночью местами, днем порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства