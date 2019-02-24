Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет", 30-31 января в Жамбылской области местами сохраняется юго-западный ветер до 15-20 метров в секунду, днем 30, сутки 31 января порывы будут достигать 23-28 метров в секунду. Местами в регионе сохраняются туман и гололед. В Таразе днем 30 и сутки 31 января ожидается ветер юго-западный с порывами до 15-20, временами до 23 метров в секунду. Временами и здесь ожидаются туман, гололед.

Также в Туркестанской области 30 января днем местами ожидаются сильные осадки. Местами - туман, гололед и ветер юго-западный до 17-22 метров в секунду, утром и днем порывы до 27 метров в секунду.

В Шымкенте 30 января днем синоптики прогнозируют сильные осадки и юго-западный ветер до 17-22 метров в секунду.

Кроме того, 30 января в Алматинской области местами ожидается ветер юго-восточный до 15-20 метров в секунду, в районе Алакольских озер 20-25, порывы 30 метров в секунду и более, говорится в штормовом предупреждении.

В этот же день в Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается туман. Местами ожидается низовая метель, ветер юго-восточный местами до 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду.

В Костанайской области 30 января местами ожидаются метель, ветер северо-восточный до 15-20 метров в секунду, предупреждает "Казгидромет".

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