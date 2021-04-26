Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Штормовые предупреждения объявлены на понедельник в пяти областях Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

26 апреля в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области в понедельник ожидается местами гроза. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. В Атырау днем 26 апреля ожидаются гроза, ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду.

26 апреля в Мангистауской области местами ожидается туман. В Актау 26 апреля временами ожидается туман.

В Костанайской области в понедельник местами ожидаются гроза, шквал, туман. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 26 апреля ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 26 апреля в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, южный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске днем 26 апреля ожидается ветер юго-западный, южный, 15-20 метров в секунду.

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