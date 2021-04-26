Система Orphus

Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

25.04.2021 12286
Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана
Фото: jplenio from Pixabay
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - Штормовые предупреждения объявлены на понедельник в пяти областях Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
26 апреля в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.
 
В Атырауской области в понедельник ожидается местами гроза. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. В Атырау днем 26 апреля ожидаются гроза, ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду.
 
26 апреля в Мангистауской области местами ожидается туман. В Актау 26 апреля временами ожидается туман.
 
В Костанайской области в понедельник местами ожидаются гроза, шквал, туман. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 26 апреля ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
Днем 26 апреля в Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, южный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске днем 26 апреля ожидается ветер юго-западный, южный, 15-20 метров в секунду.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая