Астана. 2 апреля. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет", в Шымкенте утром и днем 3 апреля ожидаются гроза и ветер юго-западный, до 15-20 метров в секунду.

Во второй половине дня 3 апреля в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Местами здесь прогнозируются гроза, град, ветер юго-западный, до 15-20, ночью порывы до 25 метров в секунду. В Туркестане в этот день ожидается юго-западный ветер силой до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, в Кызылординской области 3 апреля местами сохраняется ветер юго-западный до 15-20 метров в секунду, местами также ожидаются гроза и пыльная буря, говорится в штормовом предупреждении.

В Мангистауской области в этот день местами ожидаются туман и ветер западный, северо-западный, до 15-20 метров в секунду. В Актау - ветер западный, северо-западный до 18 метров в секунду.

По прогнозу, 3 апреля в Костанайской области ожидается местами туман, ветер восточный ночью местами, днем порывы до 15-20 метров в секунду. В Костанае днем ожидается ветер восточный, до 15-20 метров в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства