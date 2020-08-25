Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено на 25 августа в пяти регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, днем град. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами до 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске и Семее днем ожидается гроза, ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром ожидается местами туман. Ветер северо-западный днем местами до 15-20 метров в секунду.

Ночью в Кызылординской области местами сохраняется гроза. Ветер северо-западный, северный, ночью и утром местами до 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Ночью и утром 25 августа в Костанайской области местами ожидается туман.

В Карагандинской области на востоке ночью ожидается сильный дождь. Местами ожидается гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный, северный, местами до 15-20 метров в секунду. На юго-западе области сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность. В Караганде и Жезказгане ночью ожидается гроза.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства