Штормовое предупреждение объявлено в Северном Казахстане в связи с метелью и сильным ветром

Петропавловск. 13 марта. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области в связи с метелью и сильным ветром, передает Kazakhstan Today.

14 марта в Северо-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы до 25 метров в секунду", - предупреждает "Казгидромет".

Также, по информации синоптиков, 15 марта в регионе ожидается ветер западный, северо-западный ветер до 15-20, местами порывы до 23-28 метров в секунду, днем временами - 30 метров в секунду и более. Местами в СКО в этот день прогнозируются гололед и метель.

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