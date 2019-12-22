Нур-Султан. 21 декабря. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и пяти областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По информации "Казгидромета", 22 декабря ночью в Туркестанской области, в горах, ожидается сильный снег. Местами ожидаются туман, гололед, метель и ветер западный, до 15-20, ночью порывы до 23-28 метров в секунду. В Туркестане 21 декабря ожидаются гололед, метель и ветер западный, до 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте 22 декабря ожидаются гололед, метель, ветер западный до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области 22 декабря ожидается снег, ночью местами сильный. Местами метель и гололед. Ветер юго-западный, местами до 15-20, порывы до 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске и Семее в этот день ожидаются снег, метель, усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области 22 декабря сохраняются местами туман, гололед, метель. Ветер юго-западный местами до 15-20, ночью порывы до 25 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.

В Костанайской области в тот же день местами ожидаются метель, туман, ветер северо-западный, до 15-20 метров в секунду. В Костанае - ветер северо-западный, до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области 22 декабря местами ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами до 15-20 метров в секунду.

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