Штормовое предупреждение объявлено в столице и четырех областях Казахстана

Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено 17 апреля в столице и четырех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет", 17 апреля ночью и утром в Нур-Султане ожидаются туман и гололед. Утром и днем - ветер юго-западный с переходом на северо-западный с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области в этот день местами ожидаются туман и гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем на большей части до 15-20, местами порывы до 23 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.

Также 17 апреля в Костанайской области ожидаются местами туман и гололед. Ветер северо-западный ночью местами, днем временами до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается ветер северо-восточный до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, днем гроза, шквал, ветер восточный, юго-восточный с переходом на северный до 15-20 метров в секунду, предупреждают синоптики.

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