Штормовое предупреждение объявлено в столице и девяти областях Казахстана

Нур-Султан. 2 мая. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено на 3, 4 и 5 мая в столице и девяти областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В Нур-Султане днем 3 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы до 15-18 метров в секунду. Ночью 4 мая ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, ночью порывы до 15-18 метров в секунду. Ночью 4-5 мая ожидается понижение температуры воздуха до 1-3 мороза, сообщили в "Казгидромете".

В Акмолинской области днем 3 мая местами ожидается гроза, возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем местами до 15-20 метров в секунду.

Также в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях ночью 4-5 мая местами ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, местами до 15-20 метров в секунду. Понижение температуры воздуха ночью до 1-6 мороза.





Ночью 3 мая в Костанайской области местами ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, северный, ночью местами, днем на большей части до 15-20 метров в секунду. Ночью местами на поверхности почвы заморозки до двух градусов. 4-5 мая ожидается понижение температуры воздуха ночью до 1-6 мороза.

В Актюбинской области ночью 4 мая ожидается понижение температуры воздуха до 1-6 градусов мороза.

В Павлодарской области ночью 4 мая местами ожидаются осадки (дождь, снег). Днем местами ожидаются гроза, шквал, возможен град. Ветер северо-западный, местами до 15-20 метров в секунду. Понижение температуры днем до 7-12 тепла. 5 мая понижение температуры ночью до 1-6 мороза.

В Восточно-Казахстанской области днем 4 мая местами ожидаются гроза, шквал, возможен град. Ветер северо-западный местами до 15-20 метров в секунду. 5 мая ночью местами ожидаются осадки (дождь, снег). Понижение температуры воздуха ночью до 1-6 мороза.

Ночью 3 мая в Западно-Казахстанской области ожидаются местами на поверхности почвы заморозки до 2 градусов.

Кроме того, 3 мая в Туркестанской области ночью в горных районах ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, местами до 15-20 метров в секунду. В Туркестане ночью и утром 3 мая ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы до 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте ночью и утром 3 мая ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, при грозе порывы до 15-20 метров в секунду.

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