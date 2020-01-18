Штормовое предупреждение объявлено в столице и трех областях Казахстана

Нур-Султан. 17 января. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено 18 января в столице и трех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.



По информации "Казгидромета", в Нур-Султане в субботу сохранятся снег, метель, ветер юго-западный, ночью с порывами до 15-20 метров в секунду.



В Акмолинской области ночью на большей части, днем местами сохраняются снег, метель. Ветер юго-западный, ночью до 15-20, местами порывы до 23-28 метров в секунду, днем местами до 15-20 метров в секунду. Местами ожидается туман.



Также в Северо-Казахстанской области ожидаются местами метель, туман. Ветер западный, юго-западный местами до 15-20 метров в секунду.



В Костанайской области местами сохраняются метель, туман, ветер юго-западный до 15-20 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства