Штормовое предупреждение объявлено в столице и восьми областях Казахстана

Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено во вторник в столице и восьми областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Казгидромет, в Нур-Султане во второй половине дня 15 сентября ожидаются гроза и юго-западный ветер, днем с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области утром и днем местами также ожидаются гроза, шквал, град, ветер юго-западный, до 15-20, порывы до 23 метров в секунду. В Кокшетау - гроза, ветер юго-западный, с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области 15-16 сентября местами ожидаются гроза, шквал и град. Ветер юго-западный, днем 15-16 сентября местами до 15-20, порывы до 23 метров в секунду. В Караганде днем 15 сентября ожидается ветер юго-западный, с порывами до 18 метров в секунду. В Жезказгане днем 15 сентября ожидаются гроза, ветер юго-западный, с порывами до 18 метров в секунду.

Днем 15 сентября в Северо-Казахстанской области на большей части ожидается дождь, местами гроза, шквал и град. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный, днем местами до 15-20, порывы до 25 метров в секунду. В Петропавловске днем 15 сентября ожидается гроза, ночью и утром туман. Ветер южный, юго-западный, днем с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области 15 сентября местами ожидаются гроза, туман, шквал, град. Ветер западный, местами до 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду. В Костанае днем 15 сентября ожидается ветер западный, с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области утром и днем 15, сутки 16-17 сентября местами ожидаются гроза, шквал, град. Днем 15, сутки 16-17 сентября местами ожидается ветер юго-западный, до 15-20 метров в секунду, 16-17 сентября порывы до 25 метров в секунду. В Таразе днем 16, сутки 17 сентября ожидается гроза, шквал, град. Днем 15, сутки 16-17 сентября ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду, днем 16, сутки 17 сентября временами до 25 метров в секунду.

В Кызылординской области днем 15 сентября местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный днем до 15-20, местами до 23 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Актюбинской области 15 сентября местами ожидаются гроза и шквал. Ветер западный, северо-западный, местами до 15-20 метров в секунду. В Актобе ветер западный, северо-западный, днем до 18 метров в секунду.

В Атырауской области 15 сентября местами ожидается ветер, днем до 15-20 метров в секунду. В Атырау 15 сентября днем ожидается ветер с порывами до 15-18 метров в секунду.

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