Астана. 12 февраля. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По сообщению "Казгидромета", 13 февраля в Жамбылской области местами ожидается северо-восточный ветер до 15-20 метров в секунду с порывами до 23-28 метров в секунду. Местами в регионе также ожидаются туман и гололед.

В Кызылординской области 13 февраля ожидается северо-восточный, восточный ветер ночью местами до 18-23 метров в секунду, днем - 15-20, местами до 25 метров в секунду.

В тот же день в Костанайской области местами ожидается туман, говорится в штормовом предупреждении.

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