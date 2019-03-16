Астана. 15 марта. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет", во второй половине дня 15 марта и сутки 16 марта в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-западный и юго-западный до 15-20 метров в секунду. В Туркестане во второй половине дня 15 марта ожидается ветер северо-западный, юго-западный до 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте во второй половине дня 15 марта также ожидается ветер северо-западный, юго-западный до 15-20 метров в секунду.

Также 16 марта в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, сохраняется ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, порывы до 23 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.

Кроме того, 16 марта в Северо-Казахстанской области местами ожидается низовая метель. Прогнозируется западный ветер до 15-20, днем местами порывы до 25 метров в секунду. В Петропавловске 16 марта ожидается западный ветер до 15-20 метров в секунду, предупреждает "Казгидромет".

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