Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено 6 марта в трех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По информации "Казгидромета", в Акмолинской области местами сохраняется туман. Ночью и утром пятницы местами ожидается низовая метель. Ветер северный, северо-западный, ночью местами до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области 6-7 марта местами ожидаются низовая метель, туман. 6 марта ветер северо-западный, местами до 15-20 метров в секунду. 7 марта - ветер юго-западный, местами до 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду. В Петропавловске днем 6 марта ожидается ветер северо-западный, с порывами до 15-20 метров в секунду. 7 марта - ветер юго-западный до 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду.

Кроме того, 6 марта в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, ночью местами, днем на большей части до 15-20 метров в секунду. В Кызылорде в пятницу днем пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный, днем до 15-20 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.

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