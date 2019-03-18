Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана

Алматы. 28 декабря. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Мангистауской, Костанайской, Алматинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, передает Kazakhstan Today.





По прогнозу синоптиков, 29 декабря в Мангистауской области местами ожидается туман, гололед. В Актау 29 декабря также ожидается гололед. Вероятность шторма составляет 90-95%.





В Костанайской области в субботу местами ожидается метель, туман, гололед, юго-западный ветер - порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.





В Северо-Казахстанской области ожидается местами метель, туман, гололед. Также ожидается юго-восточный, южный ветер ночью 15-20 метров в секунду, местами порывы 25 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 29 декабря ожидается метель, гололед, юго-восточный, южный ветер 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%.





В Туркестанской области ожидается туман, утром и днем усиление юго-западного ветра до 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Шымкенте во второй половине дня 29 декабря ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду. В Туркестане днем 29 декабря также ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 метров в секунду.





Также сообщается, что в период 29 -30 декабря на реках Алматинской области и на реке Сырдарья в пределах Кызылординской области в связи с неустойчивыми ледовыми явлениями возможны образования зажоров, что может привести к стеснению русел рек и подъемам уровней воды, выходу на пойменные участки рек. Вероятность шторма - 90-95%.





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