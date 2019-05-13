Астана. 17 января. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах Казахстана, передает Kazakhstan Today.





В Кызылординской области 18-20 января местами сохраняются туман, гололед, говорится в штормовом предупреждении "Казгидромета".





По информации синоптиков, по Туркестанской области 18 января местами ожидаются туман, днем на большей части усиление юго-западного ветра до 15-20, местами порывы до 23-28 метров в секунду. В Туркестане днем 18 января ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20, порывы до 25 метров в секунду.





В Шымкенте днем 18 января ожидается также усиление юго-западного ветра 15-20, во второй половине дня порывы до 25 метров в секунду.





Кроме того, 18 января в Костанайской области местами ожидается метель, туман, гололед, юго-западный ветер до 15-20 метров в секунду, предупреждают синоптики.





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