Штормовые предупреждения из-за тумана и усиления ветра объявлены в пяти областях РК

Нур-Султан. 16 декабря. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в пяти областях, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, на большую часть территории Казахстана по-прежнему сохраняет свое влияние отрог антициклона, в связи с чем в среду ожидается погода без осадков. Лишь на севере и востоке страны под влиянием ложбины северного циклона местами пройдет небольшой снег. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, днем на юго-западе - гололед, на севере - низовая метель.

16-18 декабря в Карагандинской области местами ожидается туман. Вероятность шторма составляет 70-75%.





16 декабря в Западно-Казахстанской области также местами ожидается туман. Вероятность шторма составляет 85-90%.

В Акмолинской области сегодня местами ожидаются туман, низовая метель, ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.

Днем 16 декабря в Мангистауской области местами ожидается гололед, ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области местами ожидается ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма также 85-90%.

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