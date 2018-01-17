Силы воздушной обороны РК проводят сборы летчиков армейской авиации

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - На базе войсковой части 53975 Алматинского гарнизона начались сборы летчиков армейской авиации воинских частей Военно-воздушных сил СВО ВС РК, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана, целью сборов является повышение мастерства пилотирования летного состава, совершенствование навыков в технике пилотирования при полетах в сложных метеорологических условиях, а также качественная подготовка летного состава армейской авиации и группы руководства полетами к сдаче на классную квалификацию, обучение молодого летного состава, обмен опытом лучших летчиков армейской авиации ВВС СВО ВС РК.

На сборах проверяются инструкторско-методические знания и совершенствуются личные навыки летчиков - инструкторов, а также отрабатывается взаимодействие экипажей с группой руководства полетами. В первый день сборов были проведены командирские полеты.

Накануне перехода к ночным полетам летчики получили соответствующий допуск, пройдя предварительную подготовку и освоив теоретическую летную подготовку в условиях высокогорья Алматы.

"Наши летчики в течение года выполняли полеты с инструкторами, тренировались управлять вертолетом в простых и сложных метеоусловиях и с моделированием чрезвычайных ситуаций", - сообщил начальник отдела боевой подготовки армейской авиации управления боевой и физической подготовки ВВС СВО ВС РК полковник Мурат Мусабеков.

Просмотров: 3061