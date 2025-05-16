Сильную жару прогнозируют синоптики в ряде областей Казахстана

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Под влиянием южного циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами на западе, севере Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. На юге, юго-востоке, в центре РК ожидается погода без осадков. Ночью и утром на севере страны ожидается туман. Об этом сообщили в Казгидромете.





По данным синоптиков, днем в Алматинской, Карагандинской областях, в областях Жетысу, Улытау, на юге области Абай, на западе Акмолинской области, на юге Костанайской области ожидается сильная жара 35-38 градусов, в Кызылординской, Жамбылской областях, на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара 40-43 градуса.





Днем на юге области Улытау, Карагандинской области ожидается очень сильная жара 40 градусов.





В Мангистауской, Карагандинской областях, в области Улытау, на севере, западе, юге, в центре области Жетысу, на западе, севере области Абай, на севере, юго-востоке Жамбылской области, на юге, в горных районах Туркестанской области, на севере, западе Алматинской области, на юге, западе Атырауской, Актюбинской областей, на западе, юге, востоке Павлодарской области, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, на юге, востоке, в центре Акмолинской области ожидается высокая пожарная опасность.





В Кызылординской, Туркестанской областях, на северо-востоке Мангистауской области, в центре области Улытау, на западе, в центре Жамбылской области, на юге Карагандинской области, на юго-востоке Актюбинской области, на северо-западе, востоке области Жетысу, на северо-западе, в центре, юге области Абай, на севере Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





В Астане: переменная облачность, без осадков, +34, +36 °C.





В Алматы: переменная облачность, без осадков, +31, +33 °C.





В Шымкенте: ясно, без осадков, +36, +38 °C.