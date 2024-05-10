09.05.2024, 10:21 52131
Сильные магнитные бури прогнозируются 11 мая
Нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствует о постепенном приближении Солнца к пику активности
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Астана. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Двойная вспышка на Солнце предшествовала крупному выбросу масс, приход которых к Земле ожидается 11 мая.
Зарегистрирован крупный выброс массы в сторону Земли. Событие подтверждено одновременно профилями излучения Солнца с рентгеновских мониторов, а также прямыми наблюдениями космических коронографов. По предварительным оценкам, выброс является крупнейшим в текущем майском всплеске активности", - сказано в сообщении лаборатории солнечной астрономии ИКИ.
По словам экспертов, выбросу предшествовала двойная X вспышка на Солнце утром 8 мая. Первая произошла около 5 утра по московскому времени, вторая около 8 часов, с интервалом в 3 часа. Обе вспышки имели балл около X1. Солнечное вещество, судя по всему, было выброшено во время второго взрыва.
Выбросы массы являются наиболее сильной формой воздействия Солнца на Землю, так как обладают огромной кинетической энергией и наносят прямой удар по магнитному полю Земли. Предварительно, приход солнечных масс к Земле ожидается в субботу, 11 мая. Возможная сила магнитных бурь оценивается как G2-G3. Более точный прогноз будет сформирован в течение суток", - сообщили специалисты.
Магнитные бури приводят к сбоям в работе энергосистем и сказываются на путях миграций птиц и животных. Кроме того, сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также перепады напряжения в промышленных сетях, информирует РИА Новости.
Как отмечали ученые, нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствует о постепенном приближении Солнца к пику активности, который, по одним прогнозам, может наступить уже в середине 2024 года, а по другим - сдвинется на 2025 год.
Ранее сообщалось, что ученые фиксируют быстрый рост активных центров на Солнце. Звезде потребовалась всего одна спокойная неделя, чтобы восстановить запасы взрывной энергии. Такая ситуация сложилась впервые в этом цикле (длится примерно 12 лет), что может свидетельствовать о приближении к солнечному максимуму. Одним из его признаков является исчезновение перерывов между всплесками активности, подчеркнули в лаборатории.
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09.05.2024, 20:40 25896
В Алматы военнослужащие поздравили ветерана войны с двойной датой
Фото: МО РК
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Алматы. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащие управления по делам обороны Бостандыкского района Алматы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ольгу Андреевну Савенко с днем рождения и с Великой Победой, сообщает пресс-служба МО РК.
Ольга Андреевна родилась 9 мая 1923 года в Алма-Ате (Алматы). Окончила семь классов местной школы. Училась в Ленинградском военном училище связи. В сентябре 1941 года в возрасте 18 лет уже была на фронте.
В составе 109-го отдельного полка связи первого Белорусского фронта дошла до Берлина. Демобилизовалась в ноябре 1945 года. Ратный труд ветерана отмечен орденом Отечественной войны I степени, медалью "За боевые заслуги" и другими наградами.
По окончании войны Ольга Савенко вернулась в родной город, вышла замуж. Вместе с супругом воспитали двух дочерей. Ольга Андреевна проработала около 57 лет на алматинском телеграфе. Вышла на заслуженный отдых в 73 года.
Сейчас ветеран живет с дочерью. Ольга Андреевна с горечью вспоминает полное лишений военное лихолетье.
Нельзя забывать то время, погибших и выживших в той страшной войне людей", - сказала она.
Побеседовав с военнослужащими, она поблагодарила их за оказанное внимание и пожелала им мира, добра и благополучия.
09.05.2024, 13:53 42676
Дорожное покрытие на улице Утегенова восстановили после жалоб алматинцев
Фото: Depositphotos
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Алматы. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Бостандыкском районе города Алматы после многочисленных жалоб горожан восстановили дорожное покрытие на улице Утегенова, передает корреспондент агентства.
Дорогу наконец-то привели в рабочее состояние. Мы очень рады, что теперь сможем с комфортом ходить и ездить по улице", - заявили горожане журналисту Kazakhstan Today.
Алматинцы надеются на то, что ремонт был проведен качественно.
Хочется верить, что ремонт сделали на совесть и нам не придется больше испытывать подобных неудобств", - добавили местные жители.
Напомним, в начале января читатели информационного агентства Kazakhstan Today обратились к нам с жалобой на то, что на улице Утегенова рядом с храмом святого князя Владимира ведутся дорожные работы.
Кроме того, люди, которые занимались ремонтными работами, на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о том, что происходит, ответить не смогли. От какой организации, выяснить не удалось, так как никаких документов о проводимых работах они предъявить не смогли. Назвать организацию также не пожелали. Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение.
После жалоб жителей города Алматы на раскопки на улице Утегенова в отношении заказчика ТОО "ULTRA STROI" инициировали внеплановую проверку. Позже читатели сообщили, что перекопанная улица Утегенова продолжает оставаться в плачевном состоянии. По словам местных жителей, "на месте раскопа образуется траншея, которая весной перерастет в провал".
Также стоит отметить, что алматинцы часто жалуются на плохое состояние дорог в мегаполисе. Возмущенные местные жители отмечают, что по дорогам страшно передвигаться не только на автомобилях, но и пешком.
Ранее в социальных сетях появились жалобы на качество дорог в Алматы. Пользователи активно делились фотографиями и видео городских улиц.
Сенатор Талгат Жунусов также отметил низкое качество строительства, плохое состояние дорог и придорожного сервиса в Казахстане. Он подчеркнул, что от качества дорог и придорожной инфраструктуры зависит безопасность дорожного движения.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today проблему качества автомобильных дорог в Казахстане.
Он подчеркнул, что проблема стала особенно острой в последнее время, когда дороги начали разрушаться прямо на глазах, не успев ввестись в эксплуатацию, повсюду трещины, ямы и другие дефекты.
По его словам, "проблема в первую очередь складывается ввиду отсутствия полной ответственности непосредственно перед гражданами".
Эксперт считает, что начать нужно с проведения полной, всесторонней диагностики и паспортизации всех участков местных дорог в стране, чтобы оценить их общее состояние и выявить слабые места.
09.05.2024, 12:22 46386
На Красной площади начался парад Победы
Фото: wikipedia.org
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Москва. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве, несмотря на аномально холодную погоду, на Красной площади начался парад в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщает rbc.ru, в параде примут участие более 9 тысяч человек, свыше 70 единиц военной техники, а также авиация. По площади пройдут полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчеты училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр, а также участники специальной военной операции.
Прохождение колонны техники по Красной площади традиционно откроет танк Т-34. В составе механизированной колонны ожидаются бронеавтомобили "Тигр", БТР "Бумеранг", семейство бронеавтомобилей "Ахмат", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", зенитные ракетные системы С-400, подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс".
Напомним, в 2024 году отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 79 лет прошло с того момента, как советский народ одержал полную и окончательную победу над фашистской Германией.
09.05.2024, 12:06 47946
С Днем Победы!
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Редакция информационного агентства Kazakhstan Today поздравляет своих читателей с Днем Великой Победы!
Желаем вам мирного неба, дружбы и согласия, благополучия и стабильности!
Ветеранам Великой Отечественной войны желаем крепкого здоровья и поддержки близких! Наш долг - помнить об отважных подвигах фронтовиков и долгие годы хранить память о победе.
По состоянию на 1 мая в Казахстане проживает 148 ветеранов Великой Отечественной войны: 108 участников ВОВ и 40 лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период войны. Также в республике насчитывается 50 012 других граждан, внесших вклад в Победу. В их числе: жители блокадного Ленинграда - 70 человек; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей - 149 человек; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ - 2314 человек; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) - 2 человека; труженики тыла - 47 477 человек.
09.05.2024, 09:00 56426
В Казахстане празднуют День Победы
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Астана. 9 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы отмечают 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
В 2024 году отмечается 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 79 лет прошло с того момента, как советский народ одержал полную и окончательную победу над фашистской Германией
С Днем Великой Победы казахстанцев поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Поздравляю вас с Днем Великой Победы! 9 мая мы склоняем головы перед памятью о тех, кто не вернулся с полей сражений, пожертвовав жизнью во имя мира и спокойствия на нашей земле. Отдаем дань уважения и благодарности ветеранам - фронтовикам и труженикам тыла", - говорится в поздравительном обращении главы государства.
Токаев отметил, что Казахстан внес огромный вклад в общую Победу, торжество справедливости и свободы на Земле.
Ратные и трудовые подвиги наших соотечественников в годы Второй мировой войны служат примером невероятного мужества и истинного патриотизма для подрастающего поколения. Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее. Низкий поклон нашим ветеранам! Здоровья и благополучия всем согражданам! Пусть этот великий день напоминает каждому из нас, как важно беречь и укреплять мир!", - сказал глава государства.
За время Великой Отечественной войны на фронт было призвано более 1 млн 200 тыс. казахстанцев, создано более 20 стрелковых дивизий и других формирований. За воинскую службу сотни тысяч казахстанцев были награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза. Четыре казахстанца дважды становились героями, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал свою жизнь за Победу - они погибли в бою, скончались от ран и болезней и пропали без вести. Из плена не вернулись 630 тыс. человек, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
По состоянию на 1 мая в Казахстане проживает 148 ветеранов Великой Отечественной войны: 108 участников ВОВ и 40 лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период войны. Также в республике насчитывается 50 012 других граждан, внесших вклад в Победу. В их числе: жители блокадного Ленинграда - 70 человек; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей - 149 человек; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ - 2 314 человек; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) - 2 человек; труженики тыла - 47 477 человек.
08.05.2024, 14:16 101131
Привязал к машине и тащил: в Конаеве оштрафовали автомобилиста за издевательство над собакой
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Конаев. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Автомобилиста, привязавшего к машине собаку и заставившего ее бежать за ним на большой скорости, оштрафовали в Конаеве.
Видео с животным, бегущим за машиной, опубликовали в соцсетях.
В полиции Алматинской области сообщили, что нарушитель установлен и привлечен к административной ответственности по статье 407 КоАП "Нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными".
По статье нарушителю грозит штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).
С мужчиной проведена профилактическая беседа по недопущению подобных фактов", - сообщили в полиции.
Полицейские также поблагодарили автора поста за активную гражданскую позицию и содействие органам правопорядка в выявлении правонарушений.
Ранее в Акмолинской области водитель привязал собаку к машине и таким образом ее "выгуливал". При этом у животного все лапы были разбиты в кровь.
До этого за подобное издевательство над собакой полицейские оштрафовали жителя Туркестанской области.
Стоит отметить, что, несмотря на вступление в силу с марта 2022 года закона об ответственном обращении с животными, число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается.
08.05.2024, 13:47 102916
Вечный огонь пришлось огородить из-за вандалов в Караганде
Теперь повреждение мемориала будет преследоваться по закону
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Караганда. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде после неоднократных случаев вандализма пришлось оградить мемориал "Вечный огонь".
Возле огня также установили табличку, написав на трех языках - казахском, русском и английском о том, что мемориальный комплекс имеет культурно-историческое значение. И повреждение мемориала будет преследоваться по закону. Запрещено гасить огонь и запрещено наступать на него, пишет Telegram-паблик "Патриот".
К сожалению, это вынужденная мера. Поведение некоторых представителей молодежи и, в частности, детей очень огорчает. Дети поджигают на огне игрушки, молодые люди греют ноги на постаменте, а кто-то наступает на звезду. Зимой молодежь пыталась потушить огонь снегом - закидывали снег в отверстие, откуда идет газ и поддерживает пламя. Такое отношение к символу памяти, священному месту вынудило исполнительную власть установить вокруг мемориала ограждение - сваркой установили металлически столбы, которые между собой соединены цепочкой", - пишут авторы публикации.
На столбах по периметру Вечного огня также установили видеокамеры.
Теперь каждый факт вандализма, осквернения мемориала будет сразу выявляться. А нарушители будут привлекаться к ответственности", - сообщает паблик.
Напомним, в 2022 году в Семее подростки осквернили Вечный огонь на аллее Победы. Родителей заставили выплатить штраф.
08.05.2024, 10:54 94346
Паводки в Казахстане: в МЧС рассказали о ситуации
Фото: МЧС РК
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В регионах Казахстана продолжаются противопаводковые мероприятия. На сегодняшний день в свои дома вернулся 50 841 человек. Напомним, с начала паводков было эвакуировано более ста тысяч человек.
По республике отведена и откачана вода из 9839 жилых домов и 3215 дворовых территорий. Откачано 16,5 млн кубометров талой воды. Вернулись в свои дома 50 841 человек. 5436 человек остаются в пунктах временного размещения. В противопаводковых работах задействовано 11 028 человек", - проинформировали в МЧС.
За сутки в городе Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области с помощью мотопомп и передвижных насосных станции отведена и откачана вода из 179 домов. Всего откачано свыше 277 тысяч кубометров воды. Ведется мониторинг уровня воды в реке Есиль. Прибывшие силы и средства из ДЧС Костанайской, Павлодарской и Акмолинской областей задействованы в противопаводковых работах в микрорайонах Подгора и Кожевенный города Петропавловска, селе Тепличное Кызылжарского района.
В городе Кульсары Атырауской области продолжаются работы по откачке воды и дезинфекции. Ведется мониторинг уровня реки Урал, наблюдается постепенное повышение уровня воды. Ситуация на контроле. В городе Атырау и Курмангазинском районе проводятся работы по возведению дамбы.
В селе Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы. За сутки уложено 3500 мешкотар и 427 тонн инертных материалов. Уровень воды реки Торгай стабилизируется.
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