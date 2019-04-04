Сильный дождь пройдет сегодня в горах на юге Казахстана

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки, на юге в горах сильный дождь, на востоке погода без осадков. Местами сохраняются туман, усиление ветра, на юге гроза, пыльная буря, возможен град, передает Kazakhstan Today.

В Туркестанской области местами возможен град, усиление ветра до 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области местами туман, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Кызылординской области местами ожидаются туман, пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Костанайской области местами туман, усиление ветра местами ночью, днем до 15-20 метров в секунду. В Акмолинской области местами туман, днем ветер 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области ночью местами туман, днем местами ветер 15-20 метров в секунду. В Жамбылской области местами туман, ветер 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром местами туман. В Актюбинской области местами ветер 15-20 метров в секунду.

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