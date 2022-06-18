Символы нового Алматы можно пересчитать по пальцам - Досаев

АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - В Алматы разрабатывается новый генеральный план города, сообщил на XVIІ градостроительном форуме аким Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сейчас, по словам главы горадминистрации, Алматы живет архитектурными достижениями, которые были построены в раннее время.

Мы их реставрируем, приводим в порядок. На самом деле по пальцам можно пересчитать то, что стало символом нового Алматы, нового Казахстана. Я хотел бы, чтобы в городе их стало больше, для этого мы будем создавать условия", - подчеркнул Досаев.

По его словам, город должен определиться, кем он хочет быть. Для этого в предстоящий понедельник на заседании маслихата будут обсуждены вопросы изменения правил застройки и решение о возврате градостроительного совета города.

По его словам, последние несколько лет в Алматы шла корректировка генерального плана, которая проводилась на базе генплана, утвержденного еще в 2002 году.

За 20 лет понятно, что изменился не только сам город, изменилась структура экономики, изменилась Алматинская область, даже в новых границах. Горизонты меняются, он неприемлем с точки зрения того, как мы будем представлять город и его развитие", - сказал аким.

По его прогнозам, до 2030 года население Алматинской агломерации будет составлять около 4,5 млн человек. С учетом этого и прогнозов по ускоренному развитию урбанизации разрабатывается новый генплан. Он рассчитан на срок до 2040 года. Разработку планируют завершить до конца этого года.

Должен быть устав или кодекс для города в лице генерального плана, и его нужно неукоснительно соблюдать. Тогда в этом случае будет и сам город, и дальнейшее видение развития города", - отметил Досаев.

Он добавил, что с 2023 года будет объявлен конкурс на архитектурный образ.

Город будет иметь право выбирать лучшие проекты. У нас будут проводиться земельные аукционы: кто предложит лучший проект по целевому назначению, тому город будет отдавать предпочтение. При этом я хочу повысить роль частных инвестиций, чтобы у частников тоже было желание получить или построить актив, который бы остался не только городу, стране, но и им самим", - рассказал аким.

Он отметил, что осуществление генплана - это задача на десятилетия.

Хотелось бы привести пример, когда мы приезжаем в Европу и видим архитектурные сооружения, построенные много столетий назад, то восхищаемся тем, как тогда умели строить. Я бы хотел, чтобы и об Алматы в перспективе говорили также", - резюмировал глава города.