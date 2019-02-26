Синоптики дали прогноз погоды на новогодние праздники

Астана. 20 декабря. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев на новогодние праздники, передает Kazakhstan Today.





В новогодние праздники на большей части нашей республики с влиянием антициклона будет преобладать ясная и морозная погода. Лишь в северной половине страны с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды - с осадками, усилением ветра и метелью", - говорится в консультативном прогнозе погоды "Казгидромета" на 30 декабря - 2 января.





По прогнозу, температура воздуха в эти дни ожидается: в центре и на востоке ночью 15-25 мороза, днем 10-20 мороза; на юго-западе, юге и юго-востоке ночью 2-12 мороза, днем 0-5 мороза, местами 5 тепла. На западе ночью 5-15 мороза, днем 0-8 мороза; на севере и северо-западе ночью 15-23 мороза, днем 7-15 мороза.





Также отмечается, что 2 января антициклон охватит большую часть территории, в связи с чем ожидается прояснение облачности и умеренно морозная погода.





Согласно консультативному прогнозу, в Астане 30-31 декабря с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, временами снег, метель, усиление юго-восточного ветра 9-14, с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-17 мороза, днем 7-12 мороза. Затем, 1-2 января, с влиянием антициклона будет преобладать ясная и умеренно морозная погода с температурой воздуха ночью 20-25 мороза, днем 15-20 мороза.





Жителей Алматы в новогодние праздники будет радовать ясная и умеренно морозная погода. Ожидается преобладающая температура воздуха ночью 5-10 мороза, днем 0-5 мороза, сообщает "Казгидромет".





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