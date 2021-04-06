Синоптики дали прогноз погоды в Казахстане на полгода

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Казгидромет дал консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на апрель - октябрь 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В апреле средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на всей территории республики. Количество осадков в апреле предполагается меньше нормы на большей части территории республики, около нормы - на большей части Алматинской, Акмолинской, Атырауской областей, на востоке Карагандинской, на западе Восточно-Казахстанской, на юго-западе Павлодарской, на юге Северо-Казахстанской, в центре Костанайской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе Актюбинской области, больше нормы - на большей части Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, на севере Костанайской области, в северо-западной половине Западно-Казахстанской области, на крайнем северо-востоке Алматинской области", - проинформировали в Казгидромете.

В мае средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики. Выше нормы на 1 градус температура прогнозируется в Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на большей части Карагандинской, на востоке Кызылординской, на юге Павлодарской и на юго-западе Восточно-Казахстанской областей.

Количество осадков в мае предполагается около нормы на большей части республики. Больше нормы осадков может выпасть в Северо-Казахстанской, Павлодарской, на севере Костанайской области, меньше нормы - в Кызылординской, на большей части Актюбинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской областей.

По прогнозу, начало лета ожидается в пределах нормы на большей части территории республики. На востоке и юго-западе страны будут преобладать дни с температурой выше климатической нормы на 1 градус, на крайнем северо-западе РК температура воздуха ожидается ниже нормы на 1 градус. В июне количество осадков на большей части РК предполагаются меньше климатической нормы, около нормы - на большей части Карагандинской, Костанайской, на северо-западе Восточно-Казахстанской, в горных и предгорных районах юга страны, больше нормы - в северной части Казахстана.

В июле средняя температура воздуха предполагается около нормы в восточной половине страны, выше климатической нормы на 1-2 градуса на западе республики. В середине лета количество осадков ожидается меньше нормы в большинстве областей РК, около нормы - на севере, юго-востоке и на западе страны.

В конце лета средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на 1 градус в Алматинской и в юго-восточной половине Восточно-Казахстанской областей. Количество осадков в августе прогнозируется больше нормы на большей части территории страны, около нормы - в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, на большей части Туркестанской и Жамбылской областей, меньше нормы - в Атырауской, Мангистауской областях.

Осенью средняя температура воздуха прогнозируется в пределах нормы на большей части РК, лишь в северо-западной половине республики выше нормы на 1 градус. В пределах нормы количество осадки ожидается на большей части страны, на северо-востоке РК - больше нормы, на западе республики - меньше нормы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства